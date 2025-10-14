Военный бюджет Евросоюза планируется увеличить более чем в пять раз

Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет ЕС более чем в пять раз. В новом проекте военные расходы ЕС составят 131 миллиард евро, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по безопасности в Брюсселе.
«Еврокомиссия предложила оборонный бюджет Евросоюза в следующем многолетнем бюджетном плане в пять раз больше [чем предыдущий] — до 131 млрд евро на военные нужды и космос», — сказал Кубилюс на конференции, трансляция которой опубликована на сайте ЕК. По его словам, такие изменения могут произойти рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028–2034 годы. Также он подчеркнул, что если все страны ЕС доведут свои военные расходы хотя бы до 3% ВВП к 2028 году, то суммарные военные расходы всех 27 стран ЕС в 2028–2035 году составят 4,2 триллиона евро.
В сентябре глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что с начала конфликта на Украине страны Евросоюза предоставили Киеву почти 169 миллиардов евро. По словам Каллас, только в 2025 году государства ЕС выделят Украине рекордную сумму — 25 миллиардов евро.
