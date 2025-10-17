В Екатеринбурге оставили под стражей членов азербайджанского клана

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцам Азербайджана, которых обвиняют в покушении и убийствах прошлых лет. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Постановлениями суда от 16 и 17 октября 2025 года продлен срок содержания под стражей Ахлиману Гянджиеву, Азизу Абасову, Шахину Лалаеву, Акифу, Аязу, Бакиру, Камалу и Мазахиру Сафаровым. Все они останутся под стражей по 29 декабря», — сообщили в инстанции.
Утром 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. После этого пятерых братьев Сафаровых, а также Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу.
Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!