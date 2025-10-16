В ХМАО нелегального мигранта отправили в колонию на 2 года за нарушение границы

Сургутский городской суд приговорил гражданина Азербайджана к двум годам колонии строгого режима за повторное незаконное пересечение границы России. Мужчина ранее уже был депортирован из страны с запретом на въезд в течение 6 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».
«Установлено, что после отбытия наказания за умышленное преступление в 2022 году иностранец был депортирован за пределы России, но несмотря на запрет вновь незаконно пересек границу РФ со стороны Казахстана», — отмечается в сообщении. Суд учел рецидив преступлений и наличие судимости за кражу.
Осужденный признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, однако не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Нарушитель находился в России с августа 2023 по май 2024 года, после чего был задержан при попытке принудительного выдворения.
