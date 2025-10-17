«Честный и порядочный»: Делимханов поздравил Пескова с 58-летием

Депутат Государственной думы от Чеченской Республики Адам Делимханов поздравил пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова с днем рождения. Он отметил вклад Пескова в развитие российской государственности и подчеркнул его профессионализм.
«С большим удовольствием присоединяюсь к поздравительным словам <...> Рамзана Ахматовича Кадырова по случаю дня рождения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова! Дмитрий Сергеевич — достойный патриот Отечества, честный, порядочный и исполнительный человек», — написал Делимханов в своем telegram-канале.
Депутат выразил уверенность, что Песков является надежным помощником президента России Владимира Путина и обладает глубокими знаниями, эрудицией и умением ясно излагать сложные вопросы внутренней и внешней политики. Делимханов пожелал Пескову крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности на государственной службе.
Ранее с днем рождения Дмитрия Пескова поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметив его значимость как государственного деятеля и близкого соратника президента Владимира Путина. Кадыров также подчеркивал вклад Пескова в работу команды главы государства. Дмитрию Пескову 17 октября 2025 года исполнилось 58 лет.
