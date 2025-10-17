Подвергает ребенка опасности: психолог указала на серьезную ошибку Ивана Дорна

Певец Иван Дорн своим поведением ставит под угрозу безопасность дочери и сына. Об этом в разговоре с URA.RU заявила детский психолог Дарья Дугенцова, оценивая откровения артиста. Исполнитель много лет появлялся дома обнаженным перед сыном и дочкой и только сейчас, когда детям 10 и 11 лет, изменил свое поведение. Эксперт объяснила, как родители, которые придерживаются подобных «свободных» нравов, могут покалечить психику детей.
«Подобное поведение не является нормой, я еще много лет назад обратила внимание на эти слова Дорна и призывала родителей так не делать. До 5-6 лет ребенок действительно воспринимает наготу родителей как относительно нейтральное явление. Но к 7-8 годам у девочек активно формируется телесное самосознание, начинают ощущаться границы», — поясняет эксперт.
Если в этот момент отец появляется перед девочкой в таком виде, ребенок испытывает замешательство и стыд. Но даже не это самое страшное. Формируется искаженное чувство границ. Это может привести к тому, что в будущем, если девочка окажется в опасной ситуации с мужчиной, она не будет воспринимать это как опасность. Это самое страшное.
В будущем у ребенка, который рос в таких условиях, могут быть и сложности в отношениях с противоположным полом. Что касается мальчиков, то и тут подобное воспитание накладывает свой отпечаток.
Если до 6-7 лет у ребенка формируется образ того, что он похож на папу, все нормально, то после может случиться смещение нормы, которое будет строиться на гиперсексуализации восприятия тела. Также возможно проявление отторжения или тревожности относительно своего тела.
«Резюмируя. Психологи разных школ говорят о том, что если ребенок до 5-6 лет случайно увидел наготу родителей, в этом ничего страшного нет. Но ключевое тут — случайно. После этого возраста важно прикрываться или появляться хотя бы в нижнем белье. Это воспитывает не только личные границы, но и уважение. Я искренне не понимаю родителей, которые игнорируют это, а таких немало», — заключила эксперт.
