«Работали в непростых условиях»: силовики и мэр открыли новый отдел МВД в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открыли новое здание отдела полиции №20. В мероприятии участвовали глава ГУ МВД по области Александр Мешков, начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров и мэр города Владислав Пинаев. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
По его словам, отдел находится на улице Проселочной, 48. Более 30 лет подразделение полиции размещалось на первом этаже жилого дома по улице Дружинина. Служебные помещения не соответствовали современным требованиям и затрудняли выполнение оперативных задач. «Работали в непростых условиях, в маленьких кабинетах по 5-6 сотрудников, а некоторые работали по графику из-за отсутствия обустроенных рабочих мест», — рассказал полковник Абдулкадыров.
Эта проблема неоднократно поднималась перед депутатами и администрацией города. В новом здании есть просторная дежурная часть, кабинеты следователей, участковых и других сотрудников. Есть и помещения для хранения вещдоков и спецсредств. «Для удобства граждан предусмотрена комфортная зона ожидания, есть доступная среда для маломобильных групп населения. Сотрудники отдела (60 человек) уже обживаются на новом месте», — отметил полковник Горелых.
«Генерал Мешков не только перерезал символическую красную ленточку, но и проверил готовность служебных помещений к работе, поинтересовался мнением личного состава, сделал ряд поручений по материально-техническому обеспечению и обустройству прилегающей территории, а также от всей души поблагодарил главу города и строителей-подрядчиков за хорошую работу, вручив им благодарственные письма», — заключил офицер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!