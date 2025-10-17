Депутаты предложили увеличить выплаты по ОСАГО в одном случае

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение лимита выплат по европротоколу при оформлении ДТП в упрощенном порядке с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пояснительной записке к документу, размещенной в базе данных нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству в случае оформления документов о ДТП без участия полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования», — следует из пояснительной записки. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авторы инициативы ссылаются на грядущее повышение утилизационного сбора для автомобилей повышенной мощности, что повлечет рост стоимости машин и их ремонта. Все это сделает действующий лимит выплат по ОСАГО недостаточным для покрытия ущерба в случае аварии.
Европротокол — это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Он оформляется путем заполнения специального бланка и помогает участникам ДТП решить вопрос по страховке самостоятельно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.