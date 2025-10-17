Депутаты предложили увеличить выплаты по ОСАГО в одном случае

Депутаты предложили увеличить выплаты по европротоколу до 300 тысяч рублей
Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей
Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение лимита выплат по европротоколу при оформлении ДТП в упрощенном порядке с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пояснительной записке к документу, размещенной в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству в случае оформления документов о ДТП без участия полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования», — следует из пояснительной записки. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Авторы инициативы ссылаются на грядущее повышение утилизационного сбора для автомобилей повышенной мощности, что повлечет рост стоимости машин и их ремонта. Все это сделает действующий лимит выплат по ОСАГО недостаточным для покрытия ущерба в случае аварии.

Европротокол — это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Он оформляется путем заполнения специального бланка и помогает участникам ДТП решить вопрос по страховке самостоятельно. 

