«Молодая Гвардия» отправила 100-й отряд волонтеров в новые субъекты РФ

Сотый отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) отправился в новые субъекты РФ с гуманитарной миссией. В составе отряда — 100 активистов из разных регионов страны, от Москвы до Приморского края. Они передадут нуждающимся до 20 тонн гуманитарного груза. В отправке также принял участие секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
«Мы, ваши старшие товарищи, однопартийцы, все, кто сегодня состоит в Единой России, гордимся вами. Потому что 6,5 тысяч человек за небольшой промежуток времени прошли через эту гуманитарную миссию. Искренне вам за благодарны за реальную помощь, которую вы доносили до людей, которые в ней нуждаются. Это Донбасс, Новороссия, Курск, Белгород, Брянск. Там, где вы работали и где продолжаете свою работу, вас узнают в лицо. Вы делаете это искренне, от души, очень профессионально. Я хочу вас всех поблагодарить», — обратился к волонтерам Якушев. С 2022 года «Молодая гвардия» отправляет в приграничные и новые российские регионы сотый отряд добровольцев, готовых оказать гуманитарную поддержку населению.
Всего добровольцы доставят 20 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, продукты, маскировочные сети для бойцов и предметы первой необходимости. Кроме того, волонтеры будут работать в больницах, организовывать досуговые мероприятия для детей и поздравлять многодетных отцов и участников СВО ко Дню отца.
В МГЕР подчеркнули, что за два года гуманитарная миссия не прерывалась ни на день: волонтеры помогли более чем 500 тысячам человек, организовали свыше тысячи мероприятий и работали в госпиталях. В городах Северодонецк, Луганск, Мариуполь, Мелитополь и других населенных пунктах молодогвардейцы создают спортивные секции, восстанавливают памятники и проводят образовательные акции. Всего в деятельности миссии приняли участие более 6,5 тысяч добровольцев.
Гуманитарная миссия «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» стартовала в марте 2022 года. Сегодня волонтеры продолжают работу в восьми гуманитарных центрах и оказывают помощь в медицинских учреждениях, а также принимают участие в специальных мероприятиях и восстановлении мирной жизни в новых субъектах РФ.
