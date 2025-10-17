Администрация Стерлитамака подтвердила взрыв в одном из цехов химзавода

Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии
На заводе «Авангард» в одном из цехов произошел взрыв. Об этом сообщила администрация Стерлитамака (город в Башкортостане).
«Сегодня, 17 октября, на ФКП „Авангард“ в одном из цехов произошел взрыв», — написала администрация в telegrm-канале. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Ранее в telegram-каналах начала расходится информация о взрывах в Стерлитамаке. Очевидцы сообщили о хлопках и дыме.
