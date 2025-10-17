Путин приехал в Большой Театр, чтобы лично поздравить коллектив RT с 20-летием

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Большой театр. Целью его визита стало празднование 20-летия телеканала Russia Today (RT). О его приезде сообщили журналисты на месте событий.
«Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT», — заявил корреспондент. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Владимир Путин поздравил телеканал RT с 20-летием в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что изначально не ожидал такого масштабного развития канала, подчеркнув его успехи в условиях давления и санкций. RT был создан для освещения ключевых международных событий и занял свою нишу в мировой медиасреде.
