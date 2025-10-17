Путина возмутили противоречивые действия Запада

Западные элиты учили других принципам свободы слова и конкуренции мнений, однако изменили подход после появления телеканала RT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилее телеканала.
«Когда вы заявили о себе в полную силу, тогда те самые конкуренты и стоящие за их спиной правящие, так называемые правящие элиты показали свое настоящее лицо… Когда появился RT — и сотни миллионов людей начали смотреть телеканал, предлагающий новую интерпретацию событий? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной — запретить, отменить, заблокировать», — заявил Путин. Его слова передает RT.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил RT с 20-летием и отметил, что изначально не ожидал такого масштабного развития телеканала, который смог занять особую нишу в мировой медиасреде несмотря на давление и санкции. Глава государства подчеркнул, что журналисты RT продолжают доносить свою позицию по ключевым вопросам международной повестки, несмотря на ограничения со стороны западных стран.
