Зеленский опаздывает на встречу с Трампом

Владимир Зеленский опаздывает на встречу с Трампом на 25 минут
Владимир Зеленский опаздывает на встречу с Трампом на 25 минут
Президент Украины Владимир Зеленский опаздывает на встречу с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. Американские представители ждут его уже более 20 минут.

В настоящий момент зарубежные и российские журналисты транслируют мероприятие. При этом отмечается, что Зеленский опаздывает уже более, чем на 28 минут. В настоящий момент у входа в Белый дом столпились журналисты, морпехи и другие представители США. 

