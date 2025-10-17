Задержан зампред комитета городского хозяйства администрации Калининграда

Задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО „Город Калининград“», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что мужчина был задержан 16 октября.
Согласно информации ведомства, в декабре 2023 года неизвестные направили на рассмотрение закупочной комиссии «Управления капитального строительства» предложение по поводу поставки двух мраморных скамеек по явно завышенной стоимости в рамках регионального проекта. В итоге позже заказчику предоставили недостоверные документы по поводу стоимости, качества товара и стране изготовителе.
