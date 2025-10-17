Задержан зампред комитета городского хозяйства администрации Калининграда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина был задержан 16 октября, заявили в суде
Мужчина был задержан 16 октября, заявили в суде Фото:

Задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО „Город Калининград“», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что мужчина был задержан 16 октября.

Согласно информации ведомства, в декабре 2023 года неизвестные направили на рассмотрение закупочной комиссии «Управления капитального строительства» предложение по поводу поставки двух мраморных скамеек по явно завышенной стоимости в рамках регионального проекта. В итоге позже заказчику предоставили недостоверные документы по поводу стоимости, качества товара и стране изготовителе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. «В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО „Город Калининград“», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что мужчина был задержан 16 октября. Согласно информации ведомства, в декабре 2023 года неизвестные направили на рассмотрение закупочной комиссии «Управления капитального строительства» предложение по поводу поставки двух мраморных скамеек по явно завышенной стоимости в рамках регионального проекта. В итоге позже заказчику предоставили недостоверные документы по поводу стоимости, качества товара и стране изготовителе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...