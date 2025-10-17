Москалькова вручила Симоньян награду за выдающиеся успехи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова вручила Маргарите Симоньян символ «Звенящее сердце», указано в посте
Татьяна Москалькова вручила Маргарите Симоньян символ «Звенящее сердце», указано в посте Фото:

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян награду. Об этом сообщил телеканал.

«Татьяна Москалькова вручила Маргарите Симоньян награду „За выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина“», — указано в посте телеканала RT. Отмечается, что Москалькова подарила главному главреду RT символ «Звенящее сердце».

Ранее, в честь 20-летия телеканала RT, президент России Владимир Путин поздравил Маргариту Симоньян, отметив ее мужество и стойкость, а также вклад коллектива RT в развитие глобального бренда, которому доверяют миллионы зрителей. Путин подчеркнул, что телеканалу удалось занять особую нишу на мировом медиарынке, несмотря на давление и санкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян награду. Об этом сообщил телеканал. «Татьяна Москалькова вручила Маргарите Симоньян награду „За выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина“», — указано в посте телеканала RT. Отмечается, что Москалькова подарила главному главреду RT символ «Звенящее сердце». Ранее, в честь 20-летия телеканала RT, президент России Владимир Путин поздравил Маргариту Симоньян, отметив ее мужество и стойкость, а также вклад коллектива RT в развитие глобального бренда, которому доверяют миллионы зрителей. Путин подчеркнул, что телеканалу удалось занять особую нишу на мировом медиарынке, несмотря на давление и санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...