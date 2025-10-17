Москалькова вручила Симоньян награду за выдающиеся успехи

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян награду. Об этом сообщил телеканал.
«Татьяна Москалькова вручила Маргарите Симоньян награду „За выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина“», — указано в посте телеканала RT. Отмечается, что Москалькова подарила главному главреду RT символ «Звенящее сердце».
Ранее, в честь 20-летия телеканала RT, президент России Владимир Путин поздравил Маргариту Симоньян, отметив ее мужество и стойкость, а также вклад коллектива RT в развитие глобального бренда, которому доверяют миллионы зрителей. Путин подчеркнул, что телеканалу удалось занять особую нишу на мировом медиарынке, несмотря на давление и санкции.
