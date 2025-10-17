Путин поздравил Симоньян с юбилеем RT

Президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян с юбилеем телеканала и отметил ее стойкость и мужество. Об этом сообщили журналисты, находящиеся в Большом театре, где и проходит торжество.
«Работая, вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверен, ты справишься и сейчас», — заявил Путин. Информацию передает РИА Новости. Тем временем Маргарита Симоньян пообещала, что сделает это.
Помимо этого, президент поблагодарил коллектив телеканала RT за настойчивое отстаивание правды и выстраивание работы на качественно новом уровне. Также Путин назвал RT глобальным брендом, которого боятся конкуренты, и которому верят миллионы людей.
Телеканал RT отмечает 20-летие, и ранее Владимир Путин уже поздравлял коллектив с этой датой, отмечая, что не ожидал такого масштабного развития проекта. Президент подчеркивал, что RT удалось занять особую нишу на мировом медиарынке, несмотря на давление и санкции, и пожелал продолжать доносить позицию России по международным вопросам широкой аудитории.
