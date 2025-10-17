Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, нарушив дресс-код Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Стороны должны в ходе встречи обсудить ряд вопросов, включая поставки Киеву ракет Tomahawk. Встреча началась с того, что Зеленский опоздал на встречу почти на полчаса и также вновь нарушил деловой стиль в одежде. Как проходит встреча глав Украины и США — в онлайн-трансляции URA.RU.

23:24 Брифинг с журналистами завершился. Он продлился около сорока минут. Началась непосредственно сама встреча с Зеленским за закрытыми дверями. Ориентировочно, она продлится около двух часов.

23:23 Президент США в целом отметил, что события вокруг урегулирования конфликта развиваются довольно хорошо. Он вновь подчеркнул, что намерен добиться мира.

Продолжение после рекламы

23:22 Дональд Трамп также признался, что любит останавливать войны и конфликты. Он выразил надежду, что украинский конфликт также реально завершить в ближайшее время.

23:21 Трамп на брифинге с журналистами пересмотрел свою позицию относительно перспектив Украины вернуть все утраченные территории. Изначально он считал, что территории, которые Киев потерял после 2022 года, возможно вернуть. Теперь он уже в этом не уверен. «Никогда не знаешь, что будет», — передают слова президента Clash Report.

23:05 Президент США также понадеялся, что ситуация не дойдёт до новых военных поставок, включая передачу Tomahawk. Трамп подчеркнул, что США довольно близки к завершению конфликта в принципе.

23:04 Зеленский заявил журналистам, что у Трампа есть «большая возможность» завершить украинский конфликт. Последний в свою очередь высказался о поставках оружия Киеву, заявив, что США «нелегко» передавать оружие Украине.

23:02 Трамп также высказался об урегулировании украинского конфликта в целом. Он подчеркнул, что добивается именно долгосрочного мира. Он также высказался о предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, оценив, что она пройдет именно в Венгрии. При этом президент США подчеркнул, что встреча будет двусторонней, но Зеленский также будет на связи.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп у Белого дома Фото: telegra-канал «Осторожно, новости»

22:52 Владимир Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке и брюках, но без галстука. Трамп заявил, что ему нравится внешний вид Зеленского. «Выглядит прекрасно в своей куртке. Она действительно очень стильная. Мне она нравится», — подчеркнул он.

22:46 Трамп встретил Зеленского перед Белым домом, когда тот прибыл. Президент США перед встречей с Зеленским заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины.

22:45 Однако Владимир Зеленский по итогу опоздал на 29 минут. Тем временем Трамп сидел в Овальном кабинете с певцом Андреа Бочелли