«Выглядит прекрасно в своей куртке»: Трамп оценил внешний вид Зеленского

Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. В настоящий момент проходит закрытая встреча глав государств. Она началась с задержкой из-за опоздания Зеленского почти на полчаса.
«Зеленский выглядит прекрасно в своей куртке. Она действительно очень стильная. Мне она нравится», — отметил Трамп во время приветствия украинской делегации.
Во время встречи Трамп и Зеленский обменялись рукопожатием и коротко обсудили повестку переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, опоздав на 29 минут и также предстал без галстука, нарушив деловой дресс-код.
