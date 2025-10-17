«Выглядит прекрасно в своей куртке»: Трамп оценил внешний вид Зеленского

Трамп похвалил Зеленского за внешний вид
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп оценил внешний вид Зеленского
Дональд Трамп оценил внешний вид Зеленского Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. В настоящий момент проходит закрытая встреча глав государств. Она началась с задержкой из-за опоздания Зеленского почти на полчаса.

«Зеленский выглядит прекрасно в своей куртке. Она действительно очень стильная. Мне она нравится», — отметил Трамп во время приветствия украинской делегации. 

Во время встречи Трамп и Зеленский обменялись рукопожатием и коротко обсудили повестку переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, опоздав на 29 минут и также предстал без галстука, нарушив деловой дресс-код.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. В настоящий момент проходит закрытая встреча глав государств. Она началась с задержкой из-за опоздания Зеленского почти на полчаса. «Зеленский выглядит прекрасно в своей куртке. Она действительно очень стильная. Мне она нравится», — отметил Трамп во время приветствия украинской делегации.  Во время встречи Трамп и Зеленский обменялись рукопожатием и коротко обсудили повестку переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, опоздав на 29 минут и также предстал без галстука, нарушив деловой дресс-код.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...