Трамп оценил будущее место встречи с Путиным

Трамп: Венгрия является «безопасной страной» для встречи с Путиным
Трамп доволен выбором страны для встречи с Путиным
Венгрия является безопасной страной для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Это безопасная страна, он (Орбан — ред.) проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме. Онлайн-трансляция идет на сайте Белого дома.

Трамп с Зеленским проводит сегодня встречу в Вашингтоне. Зеленский опоздал на нее почти на 30 минут, а Трамп высказался насчет внешнего вида коллеги. Обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.

