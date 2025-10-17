В какие даты должна прийти пенсия в ноябре

Выплата пенсий в ноябре 2025 года будет осуществляться с учетом праздничного дня 4 ноября и выходных, даты зачислений могут отличаться в зависимости от региона и способа получения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«Если день выплаты приходится на праздничный или выходной, зачисление произойдет заранее, в ближайший рабочий день. Так, перечисления, запланированные на 4 ноября, будут проведены в пятницу, 3 ноября, а если дата совпадет с субботой или воскресеньем, средства поступят на счета еще до выходных», — сообщил депутат. Цитата по ТАСС.
Графики доставки пенсий зависят от региона и банка, через который производится выплата. В Новосибирской области пенсии будут перечислены 11 и 21 ноября, в Пермском крае — 7, 14 и 21 числа, в Омской области — 7, 14 и 21 ноября, в Красноярском крае — 14 и 21, а в Вологодской — 10, 11, 14 и 21 числа. В Воронежской области выплаты назначены на 5, 12, 14 и 21 ноября, в Татарстане — с 12 по 22 число, в Ростовской — 10, 16 и 21 ноября, в Самарской — 14, 17 и 21, а в Свердловской — до 26 ноября включительно. В Москве и Московской области городские доплаты пенсионерам поступят с учетом праздничных дней — обычно выплаты производятся накануне длинных выходных, чтобы получатели могли получить средства заранее.
Тем, кто получает выплаты через «Почту России», пенсии будут доставляться с 3 по 25 ноября. Конкретная дата зависит от графика работы отделения и маршрута почтальона. Если доставка совпадает с выходным, она проводится в предшествующий рабочий день. При получении пенсии на дому почтальон приносит деньги лично; в отделении их можно получить по паспорту. Если средства не востребованы дольше шести месяцев, их перечисление приостанавливается до подачи нового заявления.
Пенсионеры, пользующиеся банковскими счетами, могут проверить поступление средств через онлайн-банк или мобильное приложение. Все операции осуществляются в течение рабочего дня после поступления денег от Социального фонда. При необходимости сменить способ получения пенсии можно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или региональное отделение СФР. Срок рассмотрения — до трех рабочих дней. Уточнить дату выплаты можно в Социальном фонде России, подчеркнул Гаврилов.
Ранее сообщалось, что к 2028 году средний размер страховой пенсии в России увеличится на 25% и составит 30 тысяч рублей. Тем не менее, этот показатель останется в четыре раза меньше средней заработной платы и будет соответствовать лишь 23% ее величины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.