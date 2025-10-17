Семнадцатый день поисков Усольцевых: какая встреча в тайге могла стать роковой для семьи

Бесследно исчезнувшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла укрыться в зимовье браконьеров. Об этом рассказал знакомый главы семейства Александр Дымов.
По другой версии, Усольцевы могли потерять телефон на вершине горы Алат, где фиксировался сигнал их сотового. Согласно третьей догадке, семью подозревают в инсценировке трагедии и побеге за границу. Также высказываются предположения о нападении на Усольцевых сектантов, браконьеров и животных.
Активная фаза поисков 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины, их пятилетней дочери и собаки завершилась. Обнаружить кого-либо из них так и не удалось. Однако спасатели продолжают обследовать территорию и проверять возможные укрытия в охотничьих угодьях Красноярского края. Волонтеры также надеются, что пропавшие люди живы. Подробнее о версиях, которыми обросла спасательная операция, и какие тайны скрывают таежные леса, — в материале URA.RU.
Семья могла найти убежище
Семья Усольцевых может временно находиться в зимовье, которое ранее использовали браконьеры. Такой вариант развития событий предположил знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов.
Местные жители отмечают, что охотничьи угодья данного района отличаются обширной территорией и высоким статусом. Подобные земли часто становятся объектом интереса браконьеров, которые возводят здесь временные сооружения для проживания в зимний период. Среди них встречаются как официально зарегистрированные, так и самовольно построенные объекты. Не исключено, что именно в одном из таких укрытий могла находиться семья.
Усольцевы могли уронить сотовый на горе
Мобильный телефон семьи Усольцевых мог быть потерян случайно. Таким мнением поделился волонтер-альпинист Алексей Кулеш. По его словам, последний сигнал с этого устройства был зафиксирован на вершине горы Алат, расположенной на значительном удалении от предполагаемого маршрута семьи. Кулеш также сообщил, что располагает информацией о намерении Ирины Усольцевой совершить восхождение на данную вершину после осмотра скалы Буратинка.
«Есть информация, что Ирина Усольцева хотела, помимо самой скалы Буратинка, подняться на гору Алат. Вот именно там сигнал телефона был зафиксирован», — сообщил Кулеш в разговоре с aif.ru.
Данная территория отличается сложным для передвижения рельефом, который создает серьезные препятствия даже для подготовленных путешественников, особенно если у них при себе тяжелый груз или они отправляются покорять вершины вместе с детьми. По мнению Кулеша, устройство могло быть потеряно в момент резкого ухудшения погодных условий. Отмечается, что семья была замечена на подходе к скале Буратинка около полудня при благоприятной погоде и температуре воздуха около 26 градусов Цельсия. Однако уже к 16:00 в этом районе разразилась снежная буря.
Тем не менее, указанного промежутка времени было достаточно для восхождения на вершину. В сложных погодных условиях при поспешной смене одежды или перекладывании снаряжения мобильник могло случайно упасть в расщелину между камнями. Согласно данным, последняя активность данного гаджета была зафиксирована в 22:00 в тот же день.
Усольцевы планировали «уйти от реальности»
Семью также заподозрили в инсценировке исчезновения и бегстве за границу. Об этом пишет издание «Царьград», ссылаясь на заявление друзей Усольцевых.
В материале указывается, что Сергей Усольцев, являющийся бизнесменом, в одном из своих интервью рассматривал вариант прекращения предпринимательской деятельности в России и переезда в Таиланд. По его словам, он намеревался заняться дауншифтингом — формой упрощения жизни, представляющей собой один из способов дистанцирования от привычной действительности.
По словам знакомых семьи, Сергей был опытным туристом и всегда тщательно подходил к организации походов, исключая возможность небрежности в подготовке. Кроме того, на выезд за пределы страны косвенно указывает тот факт, что для путешествия Усольцевы воспользовались служебным автомобилем, а не личным транспортом.
Встреча с сектантами
На расстоянии ста километров от турбазы «Геосфера», откуда отправились Усольцевы, ранее располагалось широко известное поселение секты Виссариона. После задержания лидера движения в 2020 году его последователи разошлись по окрестным лесам и скрылись в труднодоступных районах. С учетом масштабов сибирских лесов, сто километров для посвященного не представляют собой значительного расстояния. Поэтому криминалисты не исключают версии возможного нападения членов общины на Усольцевых.
Помощь отшельников
Старообрядческие поселения по-прежнему присутствуют на территории Красноярского края. Большинство из них расположены в труднодоступных районах тайги, на значительном расстоянии от крупных городов и транспортных магистралей. Наиболее крупными и известными считаются села Ярцево и Таяты, жители которых продолжают придерживаться устоев и традиций, сложившихся еще в XIX веке. Кроме того, в регионе существуют более изолированные семьи и общины старообрядцев, связь с которыми возможна исключительно в зимний период по временным дорогам или с использованием вертолетного транспорта.
Одним из наиболее известных случаев считается история семьи Лыковых, которая свыше сорока лет провела в полной изоляции в горах Абаканского хребта. Их местонахождение было установлено лишь в 1978 году. Как раз на версию с помощью от старообрядцев надеется руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
«Не обязательно, что они уехали или погибли. Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — поделилась мнение Торгашина в разговоре с aif.ru.
В пропаже семьи замешаны силы природы
В наши дни шаманы региона нередко интегрируют традиционные верования в повседневную жизнь, при этом неизменно проявляя почтение к духам природы и предков. В местной культуре до сих пор сохраняются предания и устные рассказы о людях, которые обитают в тайге в полном уединении и, как считается, вступают в общение с духами. Сибирский шаман Алексей Борисов предложил собственное, мистическое объяснение произошедшего. По его словам, ответственность за исчезновение семьи Усольцевых лежит на ее главе.
«Идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом... Он пошел к месту силы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — сказал Борисов.
В то же время шаман отметил, что обнаружение останков семьи Усольцевых произойдет позднее. Их случайно обнаружит либо егерь, либо охотник.
Нападение браконьеров
Усольцевы могли стать жертвой браконьеров, которые часто встречаются в этих лесах. По предположению криминалиста Михаила Игнатова, один из членов семьи мог быть ранен случайно, а остальных убили, чтобы не оставлять свидетелей.
Надежда на спасение есть
Несмотря на распространенные тревожные предположения и многочисленные пессимистические версии, поисковые отряды сохраняют уверенность в том, что Усольцевы живы. По их словам, с наступлением благоприятных погодных условий и сходом снега волонтеры планируют возобновить работы в районе Кутурчинского Белогорья.
