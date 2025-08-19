В Пермском крае проходит неделя отказа от алкоголя

В Пермском крае, как и по всей России, проходит неделя отказа от алкоголя. Об этом сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения.
«Алкогольная зависимость — многоуровневая проблема. Дело не только в физическом привыкании, но и в психологическом аспекте. Далеко не все алкоголики понимают, что зависимы. Многие отрицают это и отказываются от любой помощи близких и врачей», — констатирует минздрав.
Потребление спиртного в настоящее время в России является одним из факторов смертности трудоспособного населения. С потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени, 61% — от заболеваний сердца, 47% — от панкреатита.
Специалисты–наркологи подчеркивают: не существует безопасных доз алкоголя. Самый безопасный градус — ноль. Алкоголь — это психоактивное вещество, вызывающее зависимость, при регулярном употреблении которого формируется алкоголизм.
В мозге человека после принятия алкоголя начинается кислородное голодание клеток, как следствие — ослабление памяти, снижение умственных способностей и деградация личности. Опасен алкоголь и для сердца: он повышает уровень холестерина, способствует развитию гипертонии, дистрофии миокарда. Медики предупреждают, что польза алкоголя «для сосудов» — опасный миф.
В желудке после принятия спиртных напитков начинается ослабление защитной функции слизистой, как следствие — гастрит, язвенная болезнь, риск развития онкопатологии. Алкоголь также разрушает печень. Цирроз печени является одной из частых причин гибели больных алкоголизмом. Не менее опасно воздействие алкоголя на другие органы человека.
Лечение алкоголизма — длительный процесс, никакое так называемое «кодирование» не избавит от этого тяжелого заболевания. Зачастую оно является формой мошенничества и нужно избегать подобных сомнительных услуг. Как можно распознать признаки развития алкогольной зависимости у себя или родственника?
- Вы стали выпивать чаще, находить новые поводы выпить;
- Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей «выпивке»;
- Стало появляться желание «похмеляться», то есть выпивать не только во время, но и после мероприятия, чтобы улучшить свое состояние на утро;
- Появилось желание выпивать в одиночку и без повода;
- Изменился характер опьянения, в первую очередь, в части поведения в нетрезвом состоянии;
- Появились провалы в памяти после употребления алкоголя;
- Изменилась эмоциональная реакция на алкоголь: если раньше «от этого хорошо», то теперь «без этого плохо»;
- Появились или участились травмы, эпизоды утери документов, вещей, дезориентация во времени и пространстве в нетрезвом состоянии.
Министерство здравоохранения Пермского края напоминает, что врачи-психиатры-наркологи работают во всех территориях Прикамья, и записаться к ним можно через Госуслуги или региональный портал «К-врачу». Только психиатр-нарколог может выяснить, на какой стадии зависимости находится человек.
Врач проведет с пациентом беседу и выяснит — на какой стадии зависимости он находится, на что указывают его симптомы и каков может быть прогноз. Слышать правду людям, больным алкоголизмом, очень тяжело, но после этого человек может попробовать что-то изменить. И если человек выберет борьбу с заболеванием, то это уже надежда на исцеление.
