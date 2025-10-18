Стало известно, как Зеленский нахамил Трампу во время визита в Вашингтон

Зеленский начал спорить с Трампом из-за урегулирования конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попытался упрекнуть президента США Дональда Трампа за его отношение к Путину во время встречи в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщает Daily Mail.

«Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что „Путин не хочет мира“, даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко», — отмечается в материале Daily Mail.

Как отмечает издание, поводом для спора стала позиция Трампа, который выразил уверенность, что инициировать мирные переговоры удастся в ближайшее время, поскольку Путин желает урегулировать конфликт мирным путем. После этого Зеленский начал спорить с президентом США, что окончания противостояния желает якобы только Украина.

Продолжение после рекламы