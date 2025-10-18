Стало известно, как Зеленский нахамил Трампу во время визита в Вашингтон
Зеленский начал спорить с Трампом из-за урегулирования конфликта на Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попытался упрекнуть президента США Дональда Трампа за его отношение к Путину во время встречи в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщает Daily Mail.
«Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что „Путин не хочет мира“, даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко», — отмечается в материале Daily Mail.
Как отмечает издание, поводом для спора стала позиция Трампа, который выразил уверенность, что инициировать мирные переговоры удастся в ближайшее время, поскольку Путин желает урегулировать конфликт мирным путем. После этого Зеленский начал спорить с президентом США, что окончания противостояния желает якобы только Украина.
Встреча Зеленского и Трампа прошла 17 октября в Белом доме. В ходе визита украинский президент настаивал на продолжении военной поддержки Украины со стороны США. Однако, по информации телеканала CNN, Трамп дал понять Зеленскому, что США не предоставят Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Кроме того, представители американской делегации отметили, что в ходе переговоров Трамп сделал акцент на необходимости скорейшего урегулирования конфликта дипломатическим путем.
