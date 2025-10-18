Reuters: Австрия одобрит санкции против РФ и откажется от сделки по Raiffeisen
В Австрии решили отказаться от попыток выбить преференции для своего банка Raiffeisen в РФ
Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Австрия согласилась не препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, несмотря на прежние требования по Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Австрии. Официально решение будет утверждено в понедельник на заседании Совета ЕС.
«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», — приводит Reuters заявление МИД Австрии. Ранее власти страны настаивали на смягчении ограничений в отношении компании Rasperia Trading, чтобы Raiffeisen Bank International смог получить 24% акций строительной компании Strabag, находящихся под контролем подсанкционной структуры. По информации агентства, компанию Rasperia связывали с российским предпринимателем Олегом Дерипаской.
В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области постановил, что российская «дочка» RBI — Райффайзенбанк — обязана выплатить два млрд евро кипрской компании «Распериа Трейдинг Лимитед» и принять на баланс пакет акций Strabag на эквивалентную сумму. Решение было обжаловано, однако в апреле 2025 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе.
