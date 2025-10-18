Школьников госпитализировали в Арзамасе из-за массового отравления
18 октября 2025 в 19:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В нижегородском Арзамасе были госпитализированы 15 школьников. Дети подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Также глава министерства анонсировал скорейшие результаты лабораторной экспертизы и пожелал ученикам скорейше поправки
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал