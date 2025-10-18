Логотип РИА URA.RU
Школьников госпитализировали в Арзамасе из-за массового отравления

18 октября 2025 в 19:50
Фото: © URA.RU

В нижегородском Арзамасе были госпитализированы 15 школьников. Дети подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Также глава министерства анонсировал скорейшие результаты лабораторной экспертизы и пожелал ученикам скорейше поправки

