Россия увела у США ключевой нефтяной рынок

Политика США в нефтяном секторе привела к сближению России и Венесуэлы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия вышла на первое место среди поставщиков нафты (легкой фракции нефтепродуктов) для Венесуэлы, полностью вытеснив с этого рынка США. Об этом сообщает аналитическая компания Kpler.

С марта по октябрь 2025 года Каракас импортировал из России почти семь миллионов баррелей нафты, тогда как американский экспорт прекратился, отмечает Kpler, чьи данные приводит РИА Новости. Российские поставки пришли на смену американским после изменения торговой политики Вашингтона и усиления санкционного давления на Венесуэлу.

Рост экспорта нафты в Латинскую Америку эксперты связывают с необходимостью для России искать альтернативные рынки сбыта на фоне ограничений со стороны западных стран. «Поставки в Венесуэлу важны для диверсификации экспорта на фоне растущего давления со стороны США на традиционных торговых партнеров России. С 2022-го страны Восточной и Южной Азии — основные покупатели нашего прямогонного бензина. Так, в январе-августе отечественные нефтегазовые компании отгрузили 1,8 миллиона тонн нафты на Тайвань и 1,7 — в Индию. Среди других импортеров — Китай, Сингапур, Малайзия и Турция», — сообщил Сергей Ермилов, менеджер практики «Стратегия» компании «Рексофт Консалтинг».

Отмечается, что если темпы поставок сохранятся, российский экспорт нафты в Венесуэлу может достичь 2,5–2,8 миллиона тонн в год. Такой объем позволит компенсировать возможные потери на рынках Тайваня и ряда других азиатских стран. Каракас остается под санкциями США уже более 20 лет, и эксперты отмечают, что при текущих условиях Россия способна закрепиться в статусе ключевого поставщика. По мнению Михаила Хачатуряна, доцента Финансового университета при правительстве РФ, российские нефтяные компании будут стремиться сохранить свои позиции на венесуэльском рынке, а укрепление присутствия в Латинской Америке ускорит перестройку экспортной политики страны.