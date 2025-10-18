Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Mash раскрыл, на кого подействует отсрочка утильсбора

Mash: отсрочка по новым правилам утильсбора коснется только некоторых водителей
18 октября 2025 в 16:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отсрочка по нововведениям в правила утильсбора может предоставляться далеко не всем водителям

Отсрочка по нововведениям в правила утильсбора может предоставляться далеко не всем водителям

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отсрочить новые правила по утильсбору могут только для определенных категорий граждан. Один из вариантов: те владельцы автомобилей, которые купили их за рубежом до 12 сентября 2025 года, смогут оплатить утилизационный сбор по прежним ставкам, если успеют оформить все документы до 1 декабря. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Отменяем радость по „отсрочке повышения утильсбора“ — это как бы сдвинули, но нет», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, власти обсуждают ограниченную отсрочку повышения утильсбора для физических лиц, и одним из вариантов является отсрочка предоставление отсрочки только определенной категории автовладельцев — тем, кто приобрели транспорт после анонса готовящихся изменений. Но они обязаны оформить документы нужно до 1 декабря. Отмечается, что также Минпромторг рассматривает другие сценарии — либо перенести изменение ставок на январь, либо временно поставить проект на паузу.

По нововведениям в правила утильсбора, Минпромторг предлагает начислять физлицам утилизационный сбор по новым ставкам, которые в среднем составят от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Сейчас для физлиц действует фиксированная сумма 3400 рублей. Эксперты авторынка предупреждают: даже временная отсрочка радикально ситуацию не изменит, заключили в telegram-канале.

Материал из сюжета:

В России меняют правила утильсбора

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал