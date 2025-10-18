Mash раскрыл, на кого подействует отсрочка утильсбора
Отсрочка по нововведениям в правила утильсбора может предоставляться далеко не всем водителям
Отсрочить новые правила по утильсбору могут только для определенных категорий граждан. Один из вариантов: те владельцы автомобилей, которые купили их за рубежом до 12 сентября 2025 года, смогут оплатить утилизационный сбор по прежним ставкам, если успеют оформить все документы до 1 декабря. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Отменяем радость по „отсрочке повышения утильсбора“ — это как бы сдвинули, но нет», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, власти обсуждают ограниченную отсрочку повышения утильсбора для физических лиц, и одним из вариантов является отсрочка предоставление отсрочки только определенной категории автовладельцев — тем, кто приобрели транспорт после анонса готовящихся изменений. Но они обязаны оформить документы нужно до 1 декабря. Отмечается, что также Минпромторг рассматривает другие сценарии — либо перенести изменение ставок на январь, либо временно поставить проект на паузу.
По нововведениям в правила утильсбора, Минпромторг предлагает начислять физлицам утилизационный сбор по новым ставкам, которые в среднем составят от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. Сейчас для физлиц действует фиксированная сумма 3400 рублей. Эксперты авторынка предупреждают: даже временная отсрочка радикально ситуацию не изменит, заключили в telegram-канале.
