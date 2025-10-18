Бастрыкин вступился за жителей пермских деревень, отрезанных от цивилизации из-за дорог
Ход проверки находится на контроле у Бастрыкина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взял на контроль ремонт моста в Октябрьском округе Пермского края. В результате частичного демонтажа единственного моста между деревнями Колтаева и Усть-Арий жители оказались ограничены в доступе к рабочим местам и социальным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Проверка организована после многочисленных обращений жителей, столкнувшихся с нарушением транспортной доступности. Беспрепятственный проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, к домовладениям невозможен, а пешее передвижение граждан затруднено», — сообщает telegram-канал СК РФ.
Отмечается, что для пешеходов был предусмотрен временный проход, а автомобилистам рекомендовано пользоваться объездной лесной дорогой. Однако, по словам местных, из-за размытой дождями почвы, этот путь становится непроходимым для легкового транспорта. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину предоставить доклад о ходе процессуальной проверки, чтобы оценить действия ответственных за ремонт моста и принять необходимые меры.
