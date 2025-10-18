Бастрыкин вступился за жителей пермских деревень, отрезанных от цивилизации из-за дорог

Ход проверки находится на контроле у Бастрыкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взял на контроль ремонт моста в Октябрьском округе Пермского края. В результате частичного демонтажа единственного моста между деревнями Колтаева и Усть-Арий жители оказались ограничены в доступе к рабочим местам и социальным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Проверка организована после многочисленных обращений жителей, столкнувшихся с нарушением транспортной доступности. Беспрепятственный проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, к домовладениям невозможен, а пешее передвижение граждан затруднено», — сообщает telegram-канал СК РФ.