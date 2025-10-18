Скончался писатель и ученый Сергей Кара-Мурза

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Социальный философ, провидец, и то, что называется совесть народная», — заявил Прилепин в своем telegram-канале. Писателя не стало в возрасте 86 лет.

Кара-Мурза был известным писателем. Им было выпущено более 50 статей по истории, методологии науки, науковедению и химии. Также он выпустил такие книги как «Технология научных исследований», «Проблемы организации науки» и «Основы науковедения». Также с 2005 года он был на должности начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.