Скончался писатель и ученый Сергей Кара-Мурза
Писатель скончался на 87-м году жизни
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Не стало российского и советского химика, историка и писателя Сергея Кара-Мурзы. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.
«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Социальный философ, провидец, и то, что называется совесть народная», — заявил Прилепин в своем telegram-канале. Писателя не стало в возрасте 86 лет.
Кара-Мурза был известным писателем. Им было выпущено более 50 статей по истории, методологии науки, науковедению и химии. Также он выпустил такие книги как «Технология научных исследований», «Проблемы организации науки» и «Основы науковедения». Также с 2005 года он был на должности начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.
