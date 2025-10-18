В Перми на территории комплекса «Трудовые резервы» снесут Дом спорта

Размер дома спорта увеличится до 2200 квадратных метров Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Перми на территории комплекса «Трудовые резервы» планируется строительство нового многофункционального спортивного комплекса. Существующий Дом спорта не соответствует современным стандартам. Старое здание, построенное в 1975 году, будет снесено из-за физического износа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

«Проводить ремонт Дома спорта нецелесообразно, поскольку он не соответствует техническим требованиям. Поэтому принято решение о сносе здания и строительстве нового, который будет еще более многофункциональным. Он сохранит свою направленность на развитие таких видов спорта, как бокс и дзюдо, также он будет оборудован под адаптивные направления этих видов», — сообщила заместитель министра спорта Пермского края Мария Ахметова.