Комета Lemmon через месяц максимально приблизится к Земле
Комета Lemmon максимально приблизится к Земле 21 октября 2025 года
Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0
Комета «C/2025 A6 Lemmon» максимально приблизится к Земле 21 октября 2025 года. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Комета C/2025 A6 Lemmon через 3 суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км...», — приводят слова Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости. Отмечается, что сейчас комета проходит через пик светимости.
Специалисты института уточняют, что комета представляет значительный интерес для астрономов и астрофотографов. Благодаря высокой яркости, небесное тело можно будет наблюдать на протяжении нескольких недель. Особенно выразительно оно выглядит при наблюдении через высокоточные астрономические инструменты. Ученые подчеркивают, что этот объект может быть заметен до конца октября и в начале ноября.
Открытая всего десять месяцев назад астрономом Карсоном Фалсом, комета «C/2025 A6 Lemmon» приближается к Земле впервые с 12-го века, а ее следующее появление ожидается лишь в 3175 году. Наилучшие условия для наблюдения кометы невооруженным глазом в Северном полушарии сложатся с середины октября до начала ноября, когда 21 октября она сблизится с Землей на расстояние менее 90 млн км. Для ее поиска после захода Солнца на западе нужно найти звезду Арктур, затем — яркие звезды гамма Волопаса и Мирак, а комета будет располагаться примерно посередине между ними.
