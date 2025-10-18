Комета Lemmon через месяц максимально приблизится к Земле

Специалисты института уточняют, что комета представляет значительный интерес для астрономов и астрофотографов. Благодаря высокой яркости, небесное тело можно будет наблюдать на протяжении нескольких недель. Особенно выразительно оно выглядит при наблюдении через высокоточные астрономические инструменты. Ученые подчеркивают, что этот объект может быть заметен до конца октября и в начале ноября.

Открытая всего десять месяцев назад астрономом Карсоном Фалсом, комета «C/2025 A6 Lemmon» приближается к Земле впервые с 12-го века, а ее следующее появление ожидается лишь в 3175 году. Наилучшие условия для наблюдения кометы невооруженным глазом в Северном полушарии сложатся с середины октября до начала ноября, когда 21 октября она сблизится с Землей на расстояние менее 90 млн км. Для ее поиска после захода Солнца на западе нужно найти звезду Арктур, затем — яркие звезды гамма Волопаса и Мирак, а комета будет располагаться примерно посередине между ними.