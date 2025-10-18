В Госдуме не согласились с идеей «развести» начало рабочего дня и час пик
В Госдуме считают, что смещение рабочего графика не решит проблему пробок
Введение федерального закона о разнесении начала рабочего дня для разных организаций не поможет решить проблему утренних пробок в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, — это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет», — приводит слова Федяева ТАСС. Отмечается, что в России уже предусмотрены и гибкий графики, и удаленная работа.
Депутат уточнил, что уже сейчас на большинстве предприятий и учреждений действует различное время начала работы: промышленные и производственные организации обычно открываются в 7–8 утра, государственные и образовательные учреждения — в 9:00, а бизнес — в 10:00.
По словам Федяевой, под графики подстроены и детские сады, а попытка искусственно сместить рабочий день, например, до полудня, осложнит повседневную жизнь граждан. В частности, родителям будет неудобно забирать ребенка из детского сада или попадать в МФЦ, что приведет к необходимости пересмотра графиков работы множества учреждений.
