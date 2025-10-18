В Госдуме не согласились с идеей «развести» начало рабочего дня и час пик

В Госдуме считают, что смещение рабочего графика не решит проблему пробок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Введение федерального закона о разнесении начала рабочего дня для разных организаций не поможет решить проблему утренних пробок в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, — это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет», — приводит слова Федяева ТАСС. Отмечается, что в России уже предусмотрены и гибкий графики, и удаленная работа.

Депутат уточнил, что уже сейчас на большинстве предприятий и учреждений действует различное время начала работы: промышленные и производственные организации обычно открываются в 7–8 утра, государственные и образовательные учреждения — в 9:00, а бизнес — в 10:00.

