El Pais: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет кошмаром для Европы
Европейских лидеры встревожены из-за встречи Путина и Трампа
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште вызывает тревогу среди руководства Евросоюза. Об этом сообщает испанская газета Pais.
«Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса…», — пишет Pais. При этом отмечается, что несколько источников говорят о «политическом кошмаре».
По информации газеты, инициатива проведения встречи вызывает обеспокоенность у политиков Евросоюза и НАТО. Возможный диалог лидеров России и США может поставить союзников по НАТО и европейских лидеров в сложное положение.
Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что встреча Путина и Трампа в Будапеште станет испытанием для Евросоюза, а участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в организации переговоров может укрепить его позиции внутри ЕС. Подготовка к саммиту идет в ускоренном режиме, и, как отмечают эксперты, ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
Также вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала текущего года телефонный разговор. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась два с половиной часа. По итогам переговоров было принято решение о немедленном начале подготовки к новой двусторонней встрече лидеров, которая может состояться в Будапеште.
