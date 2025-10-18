El Pais: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет кошмаром для Европы

Европейских лидеры встревожены из-за встречи Путина и Трампа Фото: Официальный сайт Президента РФ

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште вызывает тревогу среди руководства Евросоюза. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса…», — пишет Pais. При этом отмечается, что несколько источников говорят о «политическом кошмаре».

По информации газеты, инициатива проведения встречи вызывает обеспокоенность у политиков Евросоюза и НАТО. Возможный диалог лидеров России и США может поставить союзников по НАТО и европейских лидеров в сложное положение.

Продолжение после рекламы

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что встреча Путина и Трампа в Будапеште станет испытанием для Евросоюза, а участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в организации переговоров может укрепить его позиции внутри ЕС. Подготовка к саммиту идет в ускоренном режиме, и, как отмечают эксперты, ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.