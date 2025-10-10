Врачи из Прикамья получили благодарности от Минздрава РФ

Минздрав России отметил заслуги медицинских работников Пермского края. 103 медицинских работника получили благодарность министра здравоохранения России, 29 специалистов удостоены знака «Отличник здравоохранения», а двоим вручили Почетную грамоту. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметив, что награжденные посвятили медицине десятки лет.
«134 медработника Прикамья получили награды Минздрава России. Делюсь историями трех врачей, общий стаж которых — более 130 лет. Стаж детского стоматолога из Перми Ирины Багаутдиновой — более 40 лет. За время работы она вылечила десятки тысяч детей. По ее инициативе в школах Свердловского района открыли стоматологические кабинеты. Сейчас она возглавляет Городскую стоматологическую поликлинику №3», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.
Среди отмеченных пермяков — Любовь Попова из Березовского округа, работающая в Заборьинском фельдшерско-акушерском пункте уже 52 года. Она заботится о жителях десяти деревень, оказывая помощь почти 900 сельчанам. Также награды удостоен Валерий Сученинов, участковый терапевт Красновишерской больницы, посвятивший профессии 35 лет. Его пример вдохновил сына выбрать медицинское образование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.