Суд вынес приговор виновным в трагедии в шахте «Листвяжная»

Суд в Кемеровской области вынес приговор троим лицам, причастным к трагедии на шахте «Листвяжная» в 2021 году, где погиб 51 человек. Собственник шахты Михаил Федяев, бывший гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и бывший техдиректор холдинга Антон Якутов были обвинены в злоупотреблении полномочиями.
«Это основной собственник этой шахты Михаил Федяев, а также экс-гендиректор холдинга „СДС-Уголь“ Геннадий Алексеев и экс-техдиректор этого холдинга Антон Якутов. Все трое обвинялись в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия», — передает РИА Новости решение суда.
Согласно документам судебного дела, Федяеву вынесен приговор в виде 3,5 лет условного срока. Алексеев и Якутов были осуждены соответственно на 5 лет и 3 месяца и на 5 лет лишения свободы. Оба отбудут свои сроки в колонии общего режима.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, в результате которого погибло 51 человек. В момент взрыва под землей находилось 285 горняков, а в спасательной операции погибли пять сотрудников МЧС. В декабре 2023 года бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, который был осужден на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная», умер.
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