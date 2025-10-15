Автобусы заменят трамваи на важных маршрутах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобусы заменят трамваи на маршрутах №49 и №61
В Екатеринбурге дополнительные автобусы выведут на маршруты №49 и №61, чтобы заменить трамваи в связи с ограничением движения из-за ремонта путей на улице Сыромолотова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Количество автобусов на маршруте №49 увеличится на четыре машины, а на №61 — на восемь с 18 по 26 октября», — подчеркнули в администрации. Сами ремонтные работы продлятся с 17 октября до 27 октября.

Ранее URA.RU предупреждало об этим работах. Из-за них трамвайные маршруты №№8, 12, 13, 15 и 23 будут курсировать следующим образом:

  • №8 от станции Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров -– Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №12 от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;
  • №13 от станции 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №15 от станции Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;
  • №23 от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – станция Шарташ.

