«Стыдно за вуз»: топовый профессор раскритиковал УГМУ, куда его прочат в ректоры

Доктор Бердюгин призвал возродить военную кафедру в УГМУ и принять вызов СВО

28 мая 2025 в 08:51 Размер текста - 17 +

У Кирилла Бердюгина много регалий. Он — доктор медицинских наук; профессор РАН; замдиректора по научной работе института имени Чаклина; почетный работник науки и высоких технологий РФ; почетный профессор Центра Илизарова — и это еще не все Фото: Илья Московец © URA.RU Имя профессора Кирилла Бердюгина широко известно за пределами Свердловской области: чтобы попасть к доктору из Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина, выстраиваются очереди со всей России. Среди его пациентов есть простые пенсионеры, отставные солдаты, высокопоставленные чиновники и силовики, и именно Бердюгина прочат в новые ректоры УГМУ. URA.RU встретилось с именитым врачом и узнало, почему современная медицина оказалась не готова к вызовам СВО, в чем советские врачи превосходили нынешних и чего не хватает главному уральскому медвузу. — Кирилл Александрович, с какими травмами чаще всего сталкиваются у вас в институте? В институте занимаются разными патологиями Фото: Илья Московец © URA.RU — Легкой травмы или какой-то одной патологии в институте нет, у нас представлены абсолютно все патологии. В основном мы занимаемся тем, что не могут сделать первично наши коллеги: тяжелые травмы позвоночника, таза, многооскольчатые переломы с большими смещениями всех длинных трубчатых костей — предплечье, плечо, бедро, голень. Очень часто приходится за кем-то переделывать, когда операции были сделаны, к сожалению, неудачно. И вот эта хирургия последствий травм является наиболее сложной. Фактически наш институт — единственное место в регионе, где занимаются работой над ошибками, если можно так выразиться. — Почему в ваш институт так сложно попасть? Ни для кого не секрет, что очереди можно ждать месяцами. — В области несколько сотен медицинских учреждений. И если каждое пошлет в день хотя бы двух человек (а посылают не двух, а более), то речь пойдет о сотнях и даже тысячах больных, ежедневно отправляемых в институт. И институт, находясь в том положении, в каком он есть, не всегда в состоянии справиться с этим объемом работы. Да, очереди существуют, в том числе и на оперативное лечение. COVID внес свои коррективы в работу травматологов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Но многие вещи обусловлены теми событиями, которые произошли за последние годы, в частности, с коронавирусом. Ведь мы в какой-то период добились того, что у нас не было очереди на крупные плановые операции. Но пришел коронавирус, закрылись многие больницы, и все их пациенты в неотложном порядке пошли в наш институт. Соответственно, плановая хирургия пошла вниз, и так продолжалось несколько лет. Мы оперировали как обычный травматологический центр, к нам по скорой привозили людей. Это был колоссальный объем работы. — Но сейчас вопрос о коронавирусе не стоит так остро. — Да, но тот же самый коронавирус дал колоссальный скачок заболеваниям опорно-двигательного аппарата! Многократный рост ортопедической заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, — это осложнение после COVID. Возникли совершенно непонятные по своей причине болевые синдромы. Поэтому вал работы продолжается. Но надо понимать, что очереди ждут только плановые пациенты. А тяжелые пациенты, кто находятся в больницах и с кем не могут справиться местные доктора, попадают к нам в течение нескольких дней после телеконсультации. И заметьте, попадают в высококвалифицированные руки, оперативное лечение у нас по квотам, бесплатное, мы ни с кого не берем денег. — Слава о вашем институте гремит. А есть какие-то уникальные методы лечения, которые в регионах Большого Урала можете применять только вы? Только в Екатеринбурге умеют оперировать перипротезные переломы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Я вам больше скажу, в России мы единственные, кто оперирует перипротезные переломы. Это когда у человека стоит эндопротез тазобедренного сустава, и человек ломает бедренную кость, в которую вколочена ножка тазобедренного сустава. Вот как его прооперировать? У него весь костный канал занят металлической ножкой. И мы единственные в стране, кто разработал метод интрамедуллярного остеосинтеза бедра, то есть внутрикостного остеосинтеза бедра. У нас Игорь Михайлович Пивень, потрясающий врач, кандидат медицинских наук, в прошлом году получил премию губернатора Свердловской области за эту разработку. Он объехал, наверное, 40 городов России с показательными операциями, даже за границу ездил. Но другие пока еще не научились так оперировать, многие боятся — а вдруг что-то пойдет не так? Вдруг доломаешь эту кость? Так что мы тут монополисты, единственные, абсолютные в этом плане пионеры. К нам отправляют больных со всех регионов. — Оперируете ли вы сейчас военнослужащих, которые получили ранения на СВО? — Военнослужащие вооруженных сил РФ лечатся в учреждениях Министерства обороны РФ. Но когда они перестают быть военнослужащими, а становятся гражданскими лицами, они безусловно и однозначно попадают в том числе и к нам. — Опять же, с какими травмами чаще всего? Солдаты, получившие тяжелые ранения, уходят со службы. Некоторые попадают на лечение в институт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — Самые частые — огнестрельные и минно-взрывные. В мирное время никогда не было таких ранений, с которыми мы столкнулись во время последних событий. Это оскольчатые переломы. Это открытые переломы. Это первичные инфицированные переломы, когда в ране могут находиться не только инородные тела, там фрагменты снаряда, пули, мины, там может лежать кусок бушлата или шинели, стекло, штукатурка, пакля, да что угодно прямо в ране может быть. Все эти ранения склонны к нагноению, первичному инфицированию, это усложняет проблему. Там есть большие дефекты тканей, и это очень большая проблема. Таких военнослужащих выводят из шока, заживляют раны, пытаются срастить переломы, но последствия травм остаются, понимаете? Конечность, например, не функционирует, или не до конца срослась, или срослась с укорочением. И когда таких солдат комиссуют, они приходят к нам. — Тоже ждут очереди, как обычные граждане? — Мы прекрасно понимаем, кто эти люди, поэтому они вряд ли стоят в очередях. К участникам СВО внимание повышенное, и так и должно быть, потому что это защитники Отечества. Они выполнили свой долг, они пострадали при защите Родины. И отношение к ним должно быть точно таким же, как к ветеранам Великой Отечественной войны. Они отдали свое здоровье, и государство должно сделать все, чтобы их восстановить. Бердюгин призвал медиков ответить на вызовы времени Фото: Илья Московец © URA.RU — Вы сказали, что не видели таких травм. Получается, СВО поставила новые задачи перед российскими медиками? — На самом деле это очень сложная проблема, потому что мы все к этим ранениям, по большому счету, оказались не совсем готовы. Мы уже забыли, каким был Афганистан, и не думали, что это повторится снова. Ведь кто должен заниматься этими пациентами? Хирурги, травматологи, гнойные хирурги, реабилитологи, психологи. А мы все врачи мирного времени, и за три года мы до сих пор врачи мирного времени! Нужно готовить, особенно с учетом современных реалий, новых врачей, которые будут проходить циклы военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии. Первыми взяли на себя удар военные госпитали Фото: Илья Московец © URA.RU Которые будут углубленно заниматься реабилитологией, протезированием, лечением психических, психологических, неврологических расстройств, так называемого посттравматического синдрома, который развивается у бойцов. Но таких врачей, которые на данный момент знают травму как родную, нет, кроме военных учреждений — госпиталь Вишневского, госпиталь Мандрыки, военно-медицинская академия Кирова. Вот они приняли на себя первый удар, они берут на себя самых тяжелых больных. Более того: это сейчас у нас СВО, а что будет через пять лет, кто знает? А если, не дай Бог, что-то случится? Лучше быть готовым, чем не быть готовым. Если человек всю жизнь работал на паровозе, а ему пригнали электровоз, то он не знает, как он устроен. Банальный пример, но так и у нас. — Но за три года можно было переориентироваться. Что вы предлагаете изменить, к примеру, в нашем УГМУ (Уральский государственный медицинский университет), чтобы получить таких специалистов? Студенты-медики должны изучать военно-полевую хирургию, считает профессор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Время диктует необходимость выделения военно-полевой хирургии и хирургии медицины катастроф в отдельную кафедру. Этот вопрос однозначно нужно рассматривать, и это первое. Второе — как минимум возвращение военно-полевой хирургии и хирургии катастроф в цикл травматологии и ортопедии на уже имеющиеся кафедры. Третье — это необходимость вот этих самых программ военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, которые должны проходить все студенты лечебно-профилактического факультета. — Я помню, вы выступали за воссоздание кафедры военной медицины в УГМУ. А почему вообще ее упразднили в свое время? В УГМУ военно-медицинскую кафедру присоединили к венерологам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Ее присоединили к кафедре дерматовенерологии. Вы представляете, что такое медицина катастроф? Самолет падает, рушится пятиэтажное здание, взрывается емкость с хлором. Какая взаимосвязь с дерматовенерологией? С медициной катастроф в нашем УГМУ анекдот, в России нигде такого нет. Да Бог бы с ней, если бы присоединили к хирургии, травматологии, терапии, реаниматологии, но не к венерологии же? Мне как врачу это представляется абсолютно несерьезным и неправильным. — Вы сам закончили УГМУ, это ваша альма-матер. Как оцениваете работу вуза? — А вы задумайтесь: увеличилось ли в регионе количество врачей? Дефицит закрыт? Стало больше медиков на местах? Куда они все делись, почему так? И всех все устраивает. Доктор наук покритиковал нынешний УГМУ Фото: Анна Майорова © URA.RU У меня родители, дядя, двоюродная сестра и ее муж медицинский университет закончили, и мне перед родителями стыдно за то, во что превратился наш вуз. Говорят какие-то фантастические вещи: «Наш УГМУ десятый в мире!». Это все неправда откровенная, а она тиражируется. — Мне не раз доводилось слышать, что вас прочат на место ректора УГМУ. Примеряли на себя эту роль, как она вам вообще? — Куда государство отправит, там и буду работать. — Придется же оставить любимую хирургию. Одним светилом будет меньше. — Ну, допустим, сейчас я уже не столько хирург, сколько очень много консультирую. У меня по 20 консультаций в день. Значит, будем по-другому расставлять приоритеты. — То есть вы не будете возражать против того, чтобы государство отправило вас в УГМУ? — Однозначно, сопротивляться не буду. Я считаю: то, что происходит в вузе сейчас, неправильно. Я не против каких-то новаций, изменений, я все это прекрасно понимаю. Но реформы ради реформ не нужны. Реформы нужны для улучшения. Поживем — увидим. Бердюгин уже участвовал в выборах ректора Фото: Илья Московец © URA.RU Я ведь однажды уже участвовал в выборах ректора, ездил в Москву. Это было семь лет назад, главой здравоохранения РФ тогда была Вероника Скворцова. Провел в приемной министра чудные 4,5 часа своей жизни, потом нас вызвали, поговорили с каждым кандидатом отдельно. Ольга Петровна Ковтун (нынешний ректор УГМУ — прим.URA.RU) победила. — Над чем еще, кроме воссоздания кафедры, стали бы работать в первую очередь, будь вы ректором? Травматолог мечтает о медицинском кластере в Академическом Фото: Илья Московец © URA.RU — Я бы построил медицинский кластер в Академическом. Я бы валялся в ногах у меценатов: «Дайте денег, постройте, помогите!». Причем начал бы не с огромных масштабов, а сначала начал строить бы учебный корпус и общежитие. Вот я съездил недавно в Новокольцовский, на свою кафедру, где работаю, чтобы посмотреть, как это должно быть (Бердюгин — профессор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ — прим.URA.RU). Заходишь туда и понимаешь, что Европа отдыхает: мягкие уголки, мебель, кейтеринг, бесшумные лифты, кубатура, окна, освещение, мультимедийные презентации, туалеты, простите, с фотоэлементом! Вот что нужно. — Советскую медицину принято хвалить, а современную ругать. А правда там было что-то такое, чего нет сейчас? — Очень сложный вопрос. Я с детства, с того момента, как начал говорить, видел советскую медицину через своих родителей. И для меня это своего рода абсолютный идеал отношения к человеку, когда врачи были врачами. Они лечили, это было их призвание, их долг, их святая обязанность и в то же время работа. В этом было значительно больше гуманизма и гораздо меньше корыстных мотивов. У врачей было больше желания самосовершенствоваться: с каким удовольствием люди учились, выписывали журналы, книги! Кирилл Бердюгин вырос в семье врачей и впитал в себя главные принципы профессии Фото: Илья Московец © URA.RU Ведь в советское время редко у какого врача не было медицинской библиотеки. Люди это все читали, изучали. Мой отец, который оперировал 46 лет, перед каждой операцией открывал атлас топографической анатомии. Я говорил: «Папа, зачем ты открываешь эту книгу?». Он говорил: «Надо посмотреть». — А сейчас не открывают? — Сейчас, к сожалению, молодые врачи не понимают, что для того, чтобы стать знаменитым, достойным, высокооплачиваемым, благополучным, ты должен работать. Они все хотят, выйдя из института, получить все преференции сразу, остается только один вопрос — за что? При отсутствии знаний, умений, навыков. Учитесь, вот основа. — Я слышала мнение, что в медицинских вузах нужно учить милосердию. Разделяете его? — Нет, потому что милосердие воспитывается на примере, когда студент видит милосердного ассистента, доцента и профессора, когда он видит перед собой пример отношения, тогда он и будет милосердным. Милосердие должно быть вокруг, должно идти через педагога, через учителя, через семью, через школу, понимаете? Это некий базовый навык — милосердие. Милосердие воспитывается в людях на примерах, считает врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Милосердие должно быть не только у врачей, оно должно быть у всех. Вот упала старушка на улице: я врач, я подниму, а я строитель, я поднимать не буду. Человек — самая большая ценность. Зрелость любого общества определяется по отношению к кому? К детям и старикам, и советское общество было очень зрелым в этом плане. Дети — наше все, оттуда лозунг, а старикам везде у нас почет, тоже оттуда лозунг, и не просто лозунг. Перевести старушку через дорогу, поднести женщине сумку — это было нормой. — А у вас осталось милосердие? Ведь вы видите страдания людей с утра до ночи. — Это не я должен говорить. Это мои больные должны говорить, осталось оно или нет. Но во всяком случае я могу сказать, что сопереживаю больным. Мне их жалко. Я всегда консультирую пациентов так, как консультировал бы своих родственников. Почему, собственно говоря, очереди ко мне стоит? Потому что я не просто пишу рекомендации, а стараюсь, каждый раз стараюсь. Вот ко мне все и идут. — А еще я слышала мнение врачей, что вера помогает человеку выздороветь. Что скажете на этот счет? — Да, верующие люди выздоравливают лучше. Человек стремится, он хочет, он просит. Сказано же в Писании: просите, и дадено будет вам. Больной мотивирует себя, если угодно, на выздоровление. Знаете, что интересно? Пока люди не попадают к нам со сломанными тазами, позвоночниками, руками, ногами, они все атеисты. А как только оказываются здесь, очень у многих на прикроватных тумбочках появляются иконки, и многие начинают о чем-то задумываться. — То есть вы как практикующий врач констатируете, что верующим легче поправиться? Вера помогает выздоравливать быстрее, уверен доктор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Конечно, у них больше мотивации, они верят, а это очень важно — верить. Важно собрать себя и направить все силы, например, на сращение. Однозначно у верующих людей многие болезни проходят лучше, чем у неверующих, потому что они мотивированы. У нас в истории медицины Николай Иванович Пирогов что говорил под конец жизни? «Если мне кто-то сейчас скажет, что в Священном Писании написана неправда, я назову этого человека сумасшедшим». У нашего великого русского терапевта, профессора Матвея Мудрова, в приемной висел календарь на каждый день, где были расписаны святые, которым нужно молиться при той или иной болезни. А он основоположник всей нашей терапии. На этом можно не заострять внимание, но это действительно работает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имя профессора Кирилла Бердюгина широко известно за пределами Свердловской области: чтобы попасть к доктору из Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина, выстраиваются очереди со всей России. Среди его пациентов есть простые пенсионеры, отставные солдаты, высокопоставленные чиновники и силовики, и именно Бердюгина прочат в новые ректоры УГМУ. URA.RU встретилось с именитым врачом и узнало, почему современная медицина оказалась не готова к вызовам СВО, в чем советские врачи превосходили нынешних и чего не хватает главному уральскому медвузу. — Кирилл Александрович, с какими травмами чаще всего сталкиваются у вас в институте? — Легкой травмы или какой-то одной патологии в институте нет, у нас представлены абсолютно все патологии. В основном мы занимаемся тем, что не могут сделать первично наши коллеги: тяжелые травмы позвоночника, таза, многооскольчатые переломы с большими смещениями всех длинных трубчатых костей — предплечье, плечо, бедро, голень. Очень часто приходится за кем-то переделывать, когда операции были сделаны, к сожалению, неудачно. И вот эта хирургия последствий травм является наиболее сложной. — Почему в ваш институт так сложно попасть? Ни для кого не секрет, что очереди можно ждать месяцами. — В области несколько сотен медицинских учреждений. И если каждое пошлет в день хотя бы двух человек (а посылают не двух, а более), то речь пойдет о сотнях и даже тысячах больных, ежедневно отправляемых в институт. И институт, находясь в том положении, в каком он есть, не всегда в состоянии справиться с этим объемом работы. Да, очереди существуют, в том числе и на оперативное лечение. Но многие вещи обусловлены теми событиями, которые произошли за последние годы, в частности, с коронавирусом. Ведь мы в какой-то период добились того, что у нас не было очереди на крупные плановые операции. Но пришел коронавирус, закрылись многие больницы, и все их пациенты в неотложном порядке пошли в наш институт. Соответственно, плановая хирургия пошла вниз, и так продолжалось несколько лет. Мы оперировали как обычный травматологический центр, к нам по скорой привозили людей. Это был колоссальный объем работы. — Но сейчас вопрос о коронавирусе не стоит так остро. Но надо понимать, что очереди ждут только плановые пациенты. А тяжелые пациенты, кто находятся в больницах и с кем не могут справиться местные доктора, попадают к нам в течение нескольких дней после телеконсультации. И заметьте, попадают в высококвалифицированные руки, оперативное лечение у нас по квотам, бесплатное, мы ни с кого не берем денег. — Слава о вашем институте гремит. А есть какие-то уникальные методы лечения, которые в регионах Большого Урала можете применять только вы? — Я вам больше скажу, в России мы единственные, кто оперирует перипротезные переломы. Это когда у человека стоит эндопротез тазобедренного сустава, и человек ломает бедренную кость, в которую вколочена ножка тазобедренного сустава. Вот как его прооперировать? У него весь костный канал занят металлической ножкой. И мы единственные в стране, кто разработал метод интрамедуллярного остеосинтеза бедра, то есть внутрикостного остеосинтеза бедра. У нас Игорь Михайлович Пивень, потрясающий врач, кандидат медицинских наук, в прошлом году получил премию губернатора Свердловской области за эту разработку. — Оперируете ли вы сейчас военнослужащих, которые получили ранения на СВО? — Военнослужащие вооруженных сил РФ лечатся в учреждениях Министерства обороны РФ. Но когда они перестают быть военнослужащими, а становятся гражданскими лицами, они безусловно и однозначно попадают в том числе и к нам. — Опять же, с какими травмами чаще всего? — Самые частые — огнестрельные и минно-взрывные. В мирное время никогда не было таких ранений, с которыми мы столкнулись во время последних событий. Это оскольчатые переломы. Это открытые переломы. Это первичные инфицированные переломы, когда в ране могут находиться не только инородные тела, там фрагменты снаряда, пули, мины, там может лежать кусок бушлата или шинели, стекло, штукатурка, пакля, да что угодно прямо в ране может быть. Все эти ранения склонны к нагноению, первичному инфицированию, это усложняет проблему. Там есть большие дефекты тканей, и это очень большая проблема. Таких военнослужащих выводят из шока, заживляют раны, пытаются срастить переломы, но последствия травм остаются, понимаете? Конечность, например, не функционирует, или не до конца срослась, или срослась с укорочением. И когда таких солдат комиссуют, они приходят к нам. — Тоже ждут очереди, как обычные граждане? — Мы прекрасно понимаем, кто эти люди, поэтому они вряд ли стоят в очередях. К участникам СВО внимание повышенное, и так и должно быть, потому что это защитники Отечества. — Вы сказали, что не видели таких травм. Получается, СВО поставила новые задачи перед российскими медиками? — На самом деле это очень сложная проблема, потому что мы все к этим ранениям, по большому счету, оказались не совсем готовы. Мы уже забыли, каким был Афганистан, и не думали, что это повторится снова. Ведь кто должен заниматься этими пациентами? Хирурги, травматологи, гнойные хирурги, реабилитологи, психологи. Которые будут углубленно заниматься реабилитологией, протезированием, лечением психических, психологических, неврологических расстройств, так называемого посттравматического синдрома, который развивается у бойцов. Но таких врачей, которые на данный момент знают травму как родную, нет, кроме военных учреждений — госпиталь Вишневского, госпиталь Мандрыки, военно-медицинская академия Кирова. Вот они приняли на себя первый удар, они берут на себя самых тяжелых больных. — Но за три года можно было переориентироваться. Что вы предлагаете изменить, к примеру, в нашем УГМУ (Уральский государственный медицинский университет), чтобы получить таких специалистов? — Время диктует необходимость выделения военно-полевой хирургии и хирургии медицины катастроф в отдельную кафедру. Этот вопрос однозначно нужно рассматривать, и это первое. Второе — как минимум возвращение военно-полевой хирургии и хирургии катастроф в цикл травматологии и ортопедии на уже имеющиеся кафедры. Третье — это необходимость вот этих самых программ военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, которые должны проходить все студенты лечебно-профилактического факультета. — Я помню, вы выступали за воссоздание кафедры военной медицины в УГМУ. А почему вообще ее упразднили в свое время? — Ее присоединили к кафедре дерматовенерологии. Вы представляете, что такое медицина катастроф? Самолет падает, рушится пятиэтажное здание, взрывается емкость с хлором. Какая взаимосвязь с дерматовенерологией? С медициной катастроф в нашем УГМУ анекдот, в России нигде такого нет. Да Бог бы с ней, если бы присоединили к хирургии, травматологии, терапии, реаниматологии, но не к венерологии же? Мне как врачу это представляется абсолютно несерьезным и неправильным. — Вы сам закончили УГМУ, это ваша альма-матер. Как оцениваете работу вуза? У меня родители, дядя, двоюродная сестра и ее муж медицинский университет закончили, и мне перед родителями стыдно за то, во что превратился наш вуз. Говорят какие-то фантастические вещи: «Наш УГМУ десятый в мире!». Это все неправда откровенная, а она тиражируется. — Мне не раз доводилось слышать, что вас прочат на место ректора УГМУ. Примеряли на себя эту роль, как она вам вообще? — Куда государство отправит, там и буду работать. — Придется же оставить любимую хирургию. Одним светилом будет меньше. — Ну, допустим, сейчас я уже не столько хирург, сколько очень много консультирую. У меня по 20 консультаций в день. Значит, будем по-другому расставлять приоритеты. — То есть вы не будете возражать против того, чтобы государство отправило вас в УГМУ? Я ведь однажды уже участвовал в выборах ректора, ездил в Москву. Это было семь лет назад, главой здравоохранения РФ тогда была Вероника Скворцова. Провел в приемной министра чудные 4,5 часа своей жизни, потом нас вызвали, поговорили с каждым кандидатом отдельно. Ольга Петровна Ковтун (нынешний ректор УГМУ — прим.URA.RU) победила. — Над чем еще, кроме воссоздания кафедры, стали бы работать в первую очередь, будь вы ректором? — Я бы построил медицинский кластер в Академическом. Я бы валялся в ногах у меценатов: «Дайте денег, постройте, помогите!». Причем начал бы не с огромных масштабов, а сначала начал строить бы учебный корпус и общежитие. Вот я съездил недавно в Новокольцовский, на свою кафедру, где работаю, чтобы посмотреть, как это должно быть (Бердюгин — профессор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ — прим.URA.RU). Заходишь туда и понимаешь, что Европа отдыхает: мягкие уголки, мебель, кейтеринг, бесшумные лифты, кубатура, окна, освещение, мультимедийные презентации, туалеты, простите, с фотоэлементом! Вот что нужно. — Советскую медицину принято хвалить, а современную ругать. А правда там было что-то такое, чего нет сейчас? — Очень сложный вопрос. Я с детства, с того момента, как начал говорить, видел советскую медицину через своих родителей. И для меня это своего рода абсолютный идеал отношения к человеку, когда врачи были врачами. Ведь в советское время редко у какого врача не было медицинской библиотеки. Люди это все читали, изучали. Мой отец, который оперировал 46 лет, перед каждой операцией открывал атлас топографической анатомии. Я говорил: «Папа, зачем ты открываешь эту книгу?». Он говорил: «Надо посмотреть». — А сейчас не открывают? — Сейчас, к сожалению, молодые врачи не понимают, что для того, чтобы стать знаменитым, достойным, высокооплачиваемым, благополучным, ты должен работать. Они все хотят, выйдя из института, получить все преференции сразу, остается только один вопрос — за что? При отсутствии знаний, умений, навыков. Учитесь, вот основа. — Я слышала мнение, что в медицинских вузах нужно учить милосердию. Разделяете его? Милосердие должно быть не только у врачей, оно должно быть у всех. Вот упала старушка на улице: я врач, я подниму, а я строитель, я поднимать не буду. Человек — самая большая ценность. Зрелость любого общества определяется по отношению к кому? К детям и старикам, и советское общество было очень зрелым в этом плане. Дети — наше все, оттуда лозунг, а старикам везде у нас почет, тоже оттуда лозунг, и не просто лозунг. Перевести старушку через дорогу, поднести женщине сумку — это было нормой. — А у вас осталось милосердие? Ведь вы видите страдания людей с утра до ночи. — Это не я должен говорить. Это мои больные должны говорить, осталось оно или нет. Но во всяком случае я могу сказать, что сопереживаю больным. Мне их жалко. Я всегда консультирую пациентов так, как консультировал бы своих родственников. Почему, собственно говоря, очереди ко мне стоит? Потому что я не просто пишу рекомендации, а стараюсь, каждый раз стараюсь. Вот ко мне все и идут. — А еще я слышала мнение врачей, что вера помогает человеку выздороветь. Что скажете на этот счет? — Да, верующие люди выздоравливают лучше. Человек стремится, он хочет, он просит. Сказано же в Писании: просите, и дадено будет вам. Больной мотивирует себя, если угодно, на выздоровление. — То есть вы как практикующий врач констатируете, что верующим легче поправиться? — Конечно, у них больше мотивации, они верят, а это очень важно — верить. Важно собрать себя и направить все силы, например, на сращение. Однозначно у верующих людей многие болезни проходят лучше, чем у неверующих, потому что они мотивированы. У нас в истории медицины Николай Иванович Пирогов что говорил под конец жизни? «Если мне кто-то сейчас скажет, что в Священном Писании написана неправда, я назову этого человека сумасшедшим». У нашего великого русского терапевта, профессора Матвея Мудрова, в приемной висел календарь на каждый день, где были расписаны святые, которым нужно молиться при той или иной болезни. А он основоположник всей нашей терапии. На этом можно не заострять внимание, но это действительно работает.