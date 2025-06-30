Названы кандидаты в ректоры главного медвуза Урала

Кандидатами в ректоры УГМУ стали педиатр Бородулина и хирург Ушаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медицинская академия, здание, главный корпус, угма
В главном медицинском вузе Урала грядут большие изменения Фото:

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ, Екатеринбург) могут возглавить педиатр Татьяна Бородулина или хирург Алексей Ушаков. Об этом URA.RU сообщил источник в медкругах.

«В четверг, 26 июня, на ученом совете УГМУ на пост ректора выдвинули доктора медицинских наук, доцента Бородулину и кандидата медицинских наук Ушакова. [Ныне действующему ректору Ольге] Ковтун в продлении полномочий Минздрав РФ отказал», — объяснил собеседник агентства.

На сайте вуза говорится, что Татьяна Бородулина является профессором кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней. Сейчас она проректор по учебной и воспитательной работе УГМУ.

Проректор Алексей Ушаков является заведующим кафедрой анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии. Также ранее одним из кандидатом назывался замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин. Корреспондент агентства обратился за официальным комментарием в пресс-службу вуза, ответ ожидается.

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Уральский государственный медицинский университет (УГМУ, Екатеринбург) могут возглавить педиатр Татьяна Бородулина или хирург Алексей Ушаков. Об этом URA.RU сообщил источник в медкругах. «В четверг, 26 июня, на ученом совете УГМУ на пост ректора выдвинули доктора медицинских наук, доцента Бородулину и кандидата медицинских наук Ушакова. [Ныне действующему ректору Ольге] Ковтун в продлении полномочий Минздрав РФ отказал», — объяснил собеседник агентства. На сайте вуза говорится, что Татьяна Бородулина является профессором кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней. Сейчас она проректор по учебной и воспитательной работе УГМУ. Проректор Алексей Ушаков является заведующим кафедрой анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии. Также ранее одним из кандидатом назывался замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин. Корреспондент агентства обратился за официальным комментарием в пресс-службу вуза, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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