Названы кандидаты в ректоры главного медвуза Урала

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ, Екатеринбург) могут возглавить педиатр Татьяна Бородулина или хирург Алексей Ушаков. Об этом URA.RU сообщил источник в медкругах.
«В четверг, 26 июня, на ученом совете УГМУ на пост ректора выдвинули доктора медицинских наук, доцента Бородулину и кандидата медицинских наук Ушакова. [Ныне действующему ректору Ольге] Ковтун в продлении полномочий Минздрав РФ отказал», — объяснил собеседник агентства.
На сайте вуза говорится, что Татьяна Бородулина является профессором кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней. Сейчас она проректор по учебной и воспитательной работе УГМУ.
Проректор Алексей Ушаков является заведующим кафедрой анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии. Также ранее одним из кандидатом назывался замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин. Корреспондент агентства обратился за официальным комментарием в пресс-службу вуза, ответ ожидается.
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