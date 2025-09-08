Внедрение в Челябинске системы платных парковок перенесли на 2026 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Завершаются подготовительные мероприятия для проведения конкурентных процедур, подрядчика выберут до 1 октября 2025 года. Исполнитель будет обязан завершить все работы по запуску платного парковочного пространства до 1 июня 2026 года», — сообщили в пресс-службе.
В феврале в мэрии сообщали о планах запуска платных парковок летом текущего года. В гордуме заявили, что целью ввода системы платных парковок является не зарабатывание денег, а развитие общественного транспорта и возможность для автомобилиста найти пусть платное, но свободное парковочное место. При этом предполагалось, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.
Летом мэрия объявила конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса для работы на платных парковках. Однако один из участников подал жалобу в УФАС. Антимонопольная служба в результате признала условия конкурса неконкурентными и отменила его.
