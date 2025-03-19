Суд поставил точку в любовной драме с пермским мэром

Прокуратура Пермского края проиграла иск против думы Александровска, в котором требовала отставки главы территории Ольга Лавровой (Белобаржевской). Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решения нижестоящих инстанций, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Решение Ленинского районного суда и апелляционное определение изменены: из судебных актов исключены основания для удаления главы администрации в отставку. В основном решения оставлены без изменений», — сообщили в пресс-службе суда.
На конфликт интересов у Ольги Лавровой указала экс-депутат Марина Зимина. Она обратила внимание прокуратуры на то, что Лаврова живет вместе со своим тогда заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая антикоррупционная комиссия отдала решение на откуп местной думы, которая простила Лавровой служебный роман. Белобаржевский к тому времени уволился из мэрии. Прокуратура вышла в суд с требованием отставки главы из-за конфликта интересов, но проиграла в двух инстанциях. Лаврова тем временем вышла замуж за Белобаржевского, взяла его фамилию и переизбралась мэром на новый срок.
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