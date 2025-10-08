ВС РФ ударили по месту тренировок ВСУ в Одессе

В ночь с 7 на 8 октября ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в районе села Беляры под Одессой. Удары пришлись на территорию, используемую ВСУ для проведения тренировочных боев, в том числе с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 01:30, 01:32, 01:43 — взрывы сериями. Разрушена портовая инфраструктура, некоторое время погрузка и разгрузка в порту будет невозможна», — рассказал Лебедев РИА Новости. Для обеспечения логистики украинская сторона может временно перевести часть операций на мощности Одесского припортового завода.
Основной целью удара стала портовая инфраструктура в Белярах, населенном пункте, который непосредственно примыкает к крупному порту «Южный». Этот порт в последние месяцы активно используется ВСУ как место дислокации и тренировочный лагерь, в том числе для тренировок экипажей и боевых расчетов безэкипажных катеров.
Удары были нанесены по причалам 5Б и 5В порта «Южный». Данные причалы использовались украинскими военными для разгрузки техники и проведения учений с применением современных беспилотных морских аппаратов. Также поступила информация о недавней разгрузке ракет в этом районе, однако о возможной детонации боеприпасов сведений не поступало.
