СК возбудил дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны
Участники мошеннической схемы поставили несоответствующее требованиям оборудование
Фото: Илья Московец © URA.RU
Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту хищения более 500 миллионов рублей при исполнении государственного контракта Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании „Строительное управление по Южному военному округу“ Николая Лаптева, генерального директора ООО „ПП „Интерарм“ Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО „НЭСТ“,“, — говорится в сообщении в telegram-канале Следкома. В Следственном комитете пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье 159 части 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что обязанности по поставке оборудования возлагались на Куранова и Даллари, а контроль за исполнением контракта осуществлял Лаптев. В 2023 году участники схемы с привлечением сотрудников ООО «НЭСТ» поставили оборудование, не отвечающее заявленным техническим характеристикам. В результате условия госконтракта оказались невыполненными, а Минобороны понесло ущерб, превышающий 500 миллионов рублей. Следователи продолжают сбор доказательств.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Георгий20 октября 2025 15:34Там вообще что то осталось? Где же контроль то?