СК возбудил дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны

Участники мошеннической схемы поставили несоответствующее требованиям оборудование Фото: Илья Московец © URA.RU

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту хищения более 500 миллионов рублей при исполнении государственного контракта Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании „Строительное управление по Южному военному округу“ Николая Лаптева, генерального директора ООО „ПП „Интерарм“ Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО „НЭСТ“,“, — говорится в сообщении в telegram-канале Следкома. В Следственном комитете пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье 159 части 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.