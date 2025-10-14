Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский инициировал кампанию по устранению возможных конкурентов. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, смещение Андрея Драпатого — одна из таких попыток.
«Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что Драпатый более удобен для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, по мнению Рогова, тот готов исполнить любой приказ с большей готовностью, чем Сырский.
Рогов также отметил, что текущие действия Сырского направлены на снижение влияния Драпатого и его популярности среди среднего командного состава ВСУ. Эти шаги, по мнению представителя Общественной палаты, свидетельствуют о внутренней борьбе за власть в украинском военном руководстве.
По информации издания «Украинская правда», Сырский принял решение о расформировании войсковой группировки «Днепр». Согласно данным, функции расформированной группировки будут переданы вышестоящим структурам и корпусам Вооруженных сил Украины, напоминает RT.
