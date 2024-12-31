31 декабря 2024

Пермский наркодиспансер дал имя своему символу белочке

© Служба новостей «URA.RU»
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Белку-медика назвали Вита
Белку-медика назвали Вита Фото:

Пермский краевой наркологический диспансер по результатам народного голосования выбрал имя своему талисману белочке. Зверька, образ которого диспансер использует в соцсетях и на стикерах, назвали Вита.

«Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита», — говорится на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Белка стала талисманом наркологического диспансера в декабре. Среди вариантов имени, за которые голосовали пермяки, были также Панацея, Алтея, Здравушка. Наклейки с новогодним бельчонком уже украшают справки для прошедших медкомиссию. 

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Пермский краевой наркологический диспансер по результатам народного голосования выбрал имя своему талисману белочке. Зверька, образ которого диспансер использует в соцсетях и на стикерах, назвали Вита. «Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита», — говорится на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». Белка стала талисманом наркологического диспансера в декабре. Среди вариантов имени, за которые голосовали пермяки, были также Панацея, Алтея, Здравушка. Наклейки с новогодним бельчонком уже украшают справки для прошедших медкомиссию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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