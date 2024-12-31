Пермский наркодиспансер дал имя своему символу белочке

Белку-медика назвали Вита
Пермский краевой наркологический диспансер по результатам народного голосования выбрал имя своему талисману белочке. Зверька, образ которого диспансер использует в соцсетях и на стикерах, назвали Вита.
«Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита», — говорится на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Белка стала талисманом наркологического диспансера в декабре. Среди вариантов имени, за которые голосовали пермяки, были также Панацея, Алтея, Здравушка. Наклейки с новогодним бельчонком уже украшают справки для прошедших медкомиссию.
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