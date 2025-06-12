12 июня 2025

Главврач челябинской психбольницы ответил депутату Госдумы за «Кукуху»

Главврач психбольницы Козлов: «Кукуха» не оскорбляет челябинских пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению медика, позитивный образ помогает специалистам в работе
По мнению медика, позитивный образ помогает специалистам в работе Фото:

Главный врач психоневрологической больницы №1 Челябинска Михаил Козлов прокомментировал критику депутата Госдумы Сергея Леонова по поводу выбранного талисмана медучреждения — «Кукухи». По словам Козлова, придуманный им персонаж не оскорбляет пациентов. 

«Отношение к символу — личное дело каждого, но большинство отзывов от пациентов и коллег про „Кукуху“ были положительными. Для врачей важно уважение к пациентам и коллегам, а позитивный образ символа больницы поможет в реабилитации больных и снизит стигматизацию психических расстройств», — заявил Козлов сайту «74.ру». 

Ранее глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов раскритиковал выбор маскотов для больницы, назвав «Кукуху» и «Белку» (символ пермских наркологов) неуместными. Депутат считает, что такие талисманы скорее отталкивают, чем вызывают доверие больных. 

Идея с «Кукухой» принадлежит главному психиатру региона Козлову. Образ был создан с помощью нейросети, доработан цифровыми методами, а затем напечатан на 3D-принтере. В больнице пояснили, что вдохновлялись опытом коллег из Перми, где уже используют «Белку» как символ наркодиспансера.

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Главный врач психоневрологической больницы №1 Челябинска Михаил Козлов прокомментировал критику депутата Госдумы Сергея Леонова по поводу выбранного талисмана медучреждения — «Кукухи». По словам Козлова, придуманный им персонаж не оскорбляет пациентов.  «Отношение к символу — личное дело каждого, но большинство отзывов от пациентов и коллег про „Кукуху“ были положительными. Для врачей важно уважение к пациентам и коллегам, а позитивный образ символа больницы поможет в реабилитации больных и снизит стигматизацию психических расстройств», — заявил Козлов сайту «74.ру».  Ранее глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов раскритиковал выбор маскотов для больницы, назвав «Кукуху» и «Белку» (символ пермских наркологов) неуместными. Депутат считает, что такие талисманы скорее отталкивают, чем вызывают доверие больных.  Идея с «Кукухой» принадлежит главному психиатру региона Козлову. Образ был создан с помощью нейросети, доработан цифровыми методами, а затем напечатан на 3D-принтере. В больнице пояснили, что вдохновлялись опытом коллег из Перми, где уже используют «Белку» как символ наркодиспансера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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