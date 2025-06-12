Главврач челябинской психбольницы ответил депутату Госдумы за «Кукуху»

Главный врач психоневрологической больницы №1 Челябинска Михаил Козлов прокомментировал критику депутата Госдумы Сергея Леонова по поводу выбранного талисмана медучреждения — «Кукухи». По словам Козлова, придуманный им персонаж не оскорбляет пациентов.
«Отношение к символу — личное дело каждого, но большинство отзывов от пациентов и коллег про „Кукуху“ были положительными. Для врачей важно уважение к пациентам и коллегам, а позитивный образ символа больницы поможет в реабилитации больных и снизит стигматизацию психических расстройств», — заявил Козлов сайту «74.ру».
Ранее глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов раскритиковал выбор маскотов для больницы, назвав «Кукуху» и «Белку» (символ пермских наркологов) неуместными. Депутат считает, что такие талисманы скорее отталкивают, чем вызывают доверие больных.
Идея с «Кукухой» принадлежит главному психиатру региона Козлову. Образ был создан с помощью нейросети, доработан цифровыми методами, а затем напечатан на 3D-принтере. В больнице пояснили, что вдохновлялись опытом коллег из Перми, где уже используют «Белку» как символ наркодиспансера.
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