26 сентября 2025

Польша прекратит особую поддержку украинских беженцев

В Польше решили ограничить права украинских беженцев
Польский президент Кароль Навроцкий утвердил закон о помощи гражданам Украины, ужесточающий систему получения пособий иностранцами с привязкой к обучению детей мигрантов в местных школах. Выбранная линия правительства в ближайшем будущем не будет корректироваться, заверил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

«Это последний законопроект, подписанный президентом в рамках формулы специальной помощи <...>, сегодня нет никаких оснований и причин продолжать подобные действия. Мы должны перейти к нормальным условиям, должны относиться к гражданам Украины, проживающим на территории республики, так же как и ко всем остальным иностранцам», — высказывание Богуцкого приводит издание Polska Agencja Prasowa.

По новому регламенту, особый статус и поддержка для украинских беженцев, а также финансирование работы терминалов Starlink на территории Украины, продлены на шесть месяцев — до марта 2026 года. Помимо этого, социальные пособия, включая программу «800 плюс» (порядка 200 долларов), будет предоставляться лишь тем иностранцам, которые официально трудоустроены. Семьи граждан Украины будут получать деньги только в случае, если их дети учатся в польских школах.

После начала спецоперации ВС РФ Польша предоставила украинским беженцам особый статус и ряд социальных льгот, включая ежемесячное пособие на детей и доступ к госмедицине, однако эти меры изначально носили временный характер и продлевались каждые полгода. Ранее польские власти наложили вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.

