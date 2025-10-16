На Украине решили запретить популярный мультфильм «Маша и Медведь»

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин предложил ограничить доступ к популярному российскому мультсериалу «Маша и Медведь» на территории страны. Соответствующее обращение направлено в Национальную полицию Украины, которая подтвердила связь мультфильма со «страной-агрессором» и готова участвовать в ограничении контента.
«Национальная полиция подтверждает связь „Маши и Медведя“ со страной-агрессором и призывает наложить санкции… В случае применения санкций против мультфильма Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине», — заявил Юрчишин в Facebook (Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).
Мультсериал «Маша и Медведь» остается чрезвычайно популярным на Украине. Канал с украинской озвучкой насчитывает 18 млн подписчиков и собрал более 800 млн просмотров в 2025 году. Решение обсуждается в рамках продолжающейся с 2014 года политики дерусификации.
Ранее подобные меры по ограничению российского контента предпринимались и в других странах региона: в Молдове в 2024 году была прервана трансляция советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» из-за подозрений в милитаристском содержании. На Украине политика дерусификации проводится с 2014 года и уже затрагивала различные российские фильмы и мультфильмы, которые власти считают инструментом пропаганды.
