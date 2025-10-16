Хотела спасти родителей от уголовки: в Прикамье студентка перевела мошенникам более миллиона рублей

Студентка из Соликамска (Пермский край) перевела мошенникам 1,3 млн рублей, пытаясь спасти родителей от мнимого уголовного преследования за «финансирование террористов». Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
«19-летняя студентка из Соликамска стала жертвой мошенников, потеряв 1,3 млн рублей семейных средств после звонка от аферистов, представившихся сотрудниками вуза и службы безопасности. Преступление произошло в конце сентября», — говорится в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сначала девушке позвонил мужчина, назвавшийся представителем ее университета, и попросил продиктовать код из SMS для «регистрации в учебной базе». Затем с ней связался другой мошенник, уже под видом специалиста службы безопасности, который сообщил, что злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах», а на ее родителей оформлен кредит на финансирование террористических организаций.
Девушка имела доступ к банковским приложениям своих родителей. Поверив аферистам, что так спасет родных от уголовной ответственности, она перевела на неизвестные счета 1,3 млн рублей.
Осознав обман, семья обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
Ранее URA.RU рассказывало, что под предлогом оформления характеристики для учебного заведения мошенники выманили у жительницы Перми 1,5 млн рублей. В течение дня 26-летняя пермячка выполняла инструкции людей, представлявшихся следователями, банковскими работниками и специалистами техподдержки, переводя деньги на указанные счета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.