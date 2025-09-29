В Румынии нашли новые обломки таинственных беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел рядом с украинской границей
Инцидент произошел рядом с украинской границей Фото:

В Румынии обнаружены новые обломки беспилотников. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Йонуц Моштяну.

«Мы только что нашли еще один БПЛА сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал Моштяну на Warsaw Security Forum. Его слова передает ТАСС. Инцидент произошел в дельте реки Дунай, рядом с украинской границей. Глава оборонного ведомства Румынии обвинил Россию в причастности к инциденту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев планирует проведение провокаций на территории Румынии и Польши с использованием дронов, с целью возложить ответственность за атаки на Москву и спровоцировать обострение противостояния с НАТО. Она отметила, что Европа находится на грани начала Третьей мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Румынии обнаружены новые обломки беспилотников. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Йонуц Моштяну. «Мы только что нашли еще один БПЛА сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал Моштяну на Warsaw Security Forum. Его слова передает ТАСС. Инцидент произошел в дельте реки Дунай, рядом с украинской границей. Глава оборонного ведомства Румынии обвинил Россию в причастности к инциденту. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев планирует проведение провокаций на территории Румынии и Польши с использованием дронов, с целью возложить ответственность за атаки на Москву и спровоцировать обострение противостояния с НАТО. Она отметила, что Европа находится на грани начала Третьей мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...