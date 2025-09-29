В Румынии нашли новые обломки таинственных беспилотников

В Румынии обнаружены новые обломки беспилотников. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Йонуц Моштяну.
«Мы только что нашли еще один БПЛА сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал Моштяну на Warsaw Security Forum. Его слова передает ТАСС. Инцидент произошел в дельте реки Дунай, рядом с украинской границей. Глава оборонного ведомства Румынии обвинил Россию в причастности к инциденту.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев планирует проведение провокаций на территории Румынии и Польши с использованием дронов, с целью возложить ответственность за атаки на Москву и спровоцировать обострение противостояния с НАТО. Она отметила, что Европа находится на грани начала Третьей мировой войны.
