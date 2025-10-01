«С беспилотниками не связано»: в Ярославле загорелся НПЗ — что происходит на месте ЧП

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле произошел пожар. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, возгорание не связано с атакой БПЛА. По его словам, ЧП имеет исключительно техногенное происхождение.
По информации, предоставленной пресс-службой предприятия, в настоящее время возгорание полностью устранено. Завод функционирует в штатном режиме. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Что известно о возгорании
Утром в Ярославле загорелся НПЗ. Над проспектом Московским поднялся столб черного дыма. Информация о возгорании в МЧС поступила в 06:28 по местному времени.
О пострадавших не сообщалось. Информация уточняется. Как сообщил РБК, на Московском проспекте находится предприятие ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Связан ли пожар с БПЛА, что говорят власти
Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода не связано с атаками украинских беспилотников, заявил губернатор региона Михаил Евраев в соцсетях. По его словам, инцидент имеет исключительно техногенный характер.
Работа МЧС
Информация о возгорании поступила в МЧС в 06:28 (совпадает с мск) по местному времени. Спасатели выдвинулись на Московский проспект, дом 130, по второму рангу пожара.
По прибытии подразделений уровень сложности был повышен до третьего. На месте вызова произошло факельное горение.
В ликвидации возгорания поначалу задействовали 14 единиц техники и 65 специалистов. Позже количество техники было увеличено до 32, а специалистов — до 98. По последним данным, на месте работают 106 сотрудников МЧС и 36 единиц техники.
В 09:06 была объявлена ликвидация открытого огня на площади 200 квадратных метров. В 09:18 сообщили, что пожар удалось локализовать.
Причина пожара
Причиной пожара стало возгорание оборудования. Оно ни как не повлияло на работу предприятия, сказал проинформированный собеседник РИА «Новости».
Как сообщили представители предприятия, пожар полностью ликвидирован. Завод работает в штатном режиме.
Другие крупные пожары в Ярославле за 2025 год
В июле сгорел склад
В конце июля, 29-го числа, на складе по Московскому проспекту, 122, произошел пожар. Как проинформировали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:30. Для ликвидации пожара были задействованы девять единиц техники и 33 сотрудника пожарной охраны.
Полностью справиться с огнем удалось к 21:29. В результате происшествия огнем были уничтожены материальные ценности на площади 150 квадратных метров.
По всему зданию отмечено сильное задымление и закопченность отделки стен. Пострадавших среди людей нет. Согласно информации сервиса 2ГИС, по данному адресу располагаются две организации: «Центросталь» и «Промсвязь».
Пожар в производственном здании лакокрасочной компании
В Ярославле в ночь на 12 августа на территории промышленной зоны, расположенной на улице Полушкина Роща, произошел масштабный пожар. На данном участке размещено предприятие «Ярославская лакокрасочная компания».
Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС в 00:11. К 01:57 пожар был локализован на площади 3 500 квадратных метров. О полной ликвидации открытого огня было объявлено в 3:55.
В результате происшествия огонь повредил производственное здание по адресу улица Полушкина Роща, 16Р, а также административное здание, находящееся по адресу улица Полушкина Роща, 16М. В тушении пожара принимали участие в общей сложности 100 сотрудников МЧС, были задействованы 27 единиц техники и пожарный катер.
Сгорели грузовики и полуприцепы
На территории автостоянки 16 августа ночью произошел пожар, в ходе которого были уничтожены три грузовых тягача и три полуприцепа. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Ярославской области, возгорание было зафиксировано в 02:20 на улице Выставочной. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, при этом поврежденные транспортные средства занимали дополнительную площадь в 20 квадратных метров.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Вместе с тем еще один тягач и два полуприцепа получили частичные повреждения. Полная ликвидация возгорания завершилась к 05:01 по московскому времени.
Крупный пожар на складе с батареями и автохимией
Вспыхнул пожар и на территории промзоны по адресу улица Полушкина Роща, дом 11, 2 сентября. Возгорание охватило аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автомобильную химию на площади около 600 квадратных метров. В операции по тушению принимали участие 68 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
По уточненным данным, площадь локализации пожара составила 950 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали.
