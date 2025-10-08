El Mundo: несколько стран ЕС против использования активов России

В ЕС признали план по российским активам конфискацией, передает газета El Mundo
В ЕС признали план по российским активам конфискацией, передает газета El Mundo

Многие страны ЕС и европейские институты считают план Брюсселя по использованию замороженных российских активов фактической конфискацией. Как сообщает испанская газета, против этого шага уже выступили Бельгия и Европейский центральный банк, предупреждая о нарушении международного права и угрозе для евро.

«Бельгия указывает на то, что конфискация российских активов противоречит нормам международного права, эту точку зрения разделяет и Европейский центральный банк», — пишет El Mundo. Издание отмечает, что ЕС действует поспешно, а для окончательного решения может потребоваться одобрение всех стран-членов и даже их национальных парламентов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС не планирует конфисковывать активы, а намерен использовать их для кредитов Украине. Большая часть замороженных российских средств (свыше €200 млрд) находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Публиковалась информация о том, что конфискация замороженных российских активов нанесет сокрушительный удар по репутации Европы. Как предупреждают СМИ, это приведет к массовому оттоку инвесторов из незападных стран.

